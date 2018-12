Por que este astronauta da Nasa diz que enviar humanos a Marte seria ‘estúpido’

Direito de imagem NASA Image caption Bill Anders foi o piloto da missão Apollo 8

Um dos primeiros homens a entrar na órbita da Lua disse à BBC que é "estúpido" planejar missões humanas a Marte.

Bill Anders, piloto da nave Apollo 8, a primeira a deixar a órbita da Terra, disse que enviar tripulações para Marte é "quase ridículo".

A Nasa, a agência aeroespacial dos Estados Unidos, está atualmente planejando novas expedições humanas à Lua.

A agência quer entender quais habilidades e tecnologia serão necessárias para permitir uma futura visita humana a Marte.

O ex-astronauta diz que a Nasa não deveria mandar naves tripuladas para Marte

Anders, de 85 anos, disse apoiar os programas não tripulados, "principalmente porque são muito baratos". Mas ele afirma que não há apoio popular para o financiamento de expedições com humanos, muito mais caras.

"Qual é a necessidade? O que está nos pressionando a ir a Marte?", ele questionou, acrescentando: "Não acho que o público esteja tão interessado".

O retorno à Lua

Enquanto isso, robôs estão explorando Marte. No mês passado, a nave InSight - que coletará amostras do planeta - aterrissou com sucesso no planeta.

Em um comunicado, a Nasa disse que está "conduzindo um retorno sustentável à Lua, o que ajudará a nos preparar para enviar astronautas a Marte."

"Isso também inclui parceiros comerciais e internacionais para expandir a presença humana no espaço e trazer novos conhecimentos e oportunidades."

A Nasa tem planos de enviar astronautas a Marte

Em dezembro de 1968, Anders e os colegas Frank Borman e Jim Lovell deixaram Cabo Canaveral, na Flórida, para completar dez voltas em torno da Lua. A tripulação da Apollo 8 passou 20 horas em órbita antes de voltar à Terra.

Eles caíram no Pacífico em 27 de dezembro, a apenas 4,5 mil metros de seu alvo. O grupo foi recolhido pelo navio USS Yorktown.

Foi o mais longe que humanos tinham chegado até então - um passo vital para o pouso da Apollo 11 na Lua sete meses depois.

'A Nasa se transformou em um cabide de emprego'

Mas o ex-astronauta critica a trajetória da Nasa desde os dias em que o presidente John F. Kennedy prometeu levar o homem à Lua até o fim dos anos 1960.

'O nascer da Terra' foi a primeira foto em cores da Terra feita por um humano, um legado da Apollo 8

"A Nasa seria incapaz de chegar à Lua hoje. Eles estão muito engessados. A Nasa se transformou em um cabide de empregos."

Anders também critica a decisão da agência de se concentrar na exploração de órbitas próximas à Terra após o encerramento do programa Apollo, nos anos 1970. "Acho que o ônibus espacial foi um erro sério. Ele não fez quase nada além de ter um lançamento empolgante, e nunca cumpriu suas promessas", ele disse.

"A estação espacial só está lá porque houve o ônibus espacial e vice-versa. A Nasa administrou mal o programa tripulado desde os últimos pousos lunares."

É uma visão que pode parecer surpreendente para um orgulhoso patriota que ainda se lembra de sua missão com grande alegria. Também é uma opinião que Anders sabe que pode causar embaraço na comunidade espacial.

"Não sou um cara muito popular na Nasa por dizer isso, mas é o que eu penso."

Legados da Apollo

Astronautas da Apollo se preparam para decolar

Seu ex-companheiro de tripulação Frank Borman, que comandou a expedição da Apollo 8 e passou outras duas semanas na órbita da Terra durante o programa Gemini, é ligeiramente mais otimista.

"Não sou tão crítico da Nasa quanto Bill", ele disse à BBC. "Acredito que precisamos fazer uma exploração robusta do Sistema Solar, e o homem deve ser parte disso."

Questionado sobre os planos do fundador da Space X, Elon Musk, e do fundador da Amazon, Jeff Bezos, que falaram em lançar expedições privadas a Marte, Borman é menos elogioso.

"Acho que existe uma excitação em torno de Marte que é uma loucura. Musk e Bezos estão falando em montar colônias em Marte, isso é loucura."

Refletindo sobre sua missão histórica à Lua, Borman descreveu a Apollo 8 como "um grande feito".

Anders disse que o legado mais duradouro da missão é "o nascer da Terra", uma fotografia tirada pela tripulação mostrando o nosso planeta na escuridão do espaço, acima do horizonte lunar - a primeira foto em cores da Terra feita por um humano.

Outro colega da dupla, Jim Lovell também refletiu sobre o momento da foto. "Quando eu olhei para a Terra, comecei a pensar por que eu estava aqui, qual meu propósito aqui... Aquilo meio que me despertou."