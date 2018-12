Brexit: por que é tão difícil chegar a um acordo para a saída do Reino Unido da UE

A saída do Reino Unido da União Europeia foi agendada para as 23h do dia 29 de março de 2019. Mas por que não se sabe até agora exatamente o que vai acontecer?

A BBC lista para você quatro motivos para entender os impasses:

1. Falta de consenso

Em referendo realizado em junho de 2016, os britânicos decidiram deixar o bloco por 52% contra 48% dos votos. Desde a consulta popular, foram feitas diversas tentativas de negociações sobre os termos da separação.

E, em novembro de 2018, ambas as partes finalmente chegaram a um acordo, estabelecendo as bases da saída.

O acordo ainda precisa, no entanto, ser ratificado pelo Parlamento britânico. A votação, inicialmente marcada para 11 de dezembro, foi adiada em uma manobra da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, para evitar uma derrota.

Ela enfrentou um voto de desconfiança de seus pares - e sobreviveu por 200 votos a seu favor e 117 contra, mas prometeu renunciar à liderança do partido antes das próximas eleições. E agora permanece em uma posição enfraquecida para convencê-los a aprovar os termos negociados com a UE.

2. Brexit ‘duro’ ou ‘suave’?

O quão próximo vai ser o relacionamento do Reino Unido com a União Europeia, pós-Brexit, é um dos pontos críticos. Um Brexit 'duro' quer dizer cortar muitos laços com o bloco, enquanto uma saída 'suave' significa permanecer na órbita da UE e adotar muitas de suas regras.

3. Imigração

A premiê quer reduzir o número de cidadãos da União Europeia que podem se mudar para o Reino Unido depois do Brexit. Isso também afetaria os direitos dos cidadãos britânicos de viver na Europa.

4. Fronteira da Irlanda do Norte

E um dos pontos mais controversos das negociações é como lidar com a fronteira entre a Irlanda do Norte, que é território britânico, e a República da Irlanda, país soberano, membro da União Europeia.

A não existência de uma fronteira "rígida" entre os dois territórios, com livre trânsito de pessoas, foi um dos pilares dos acordos que culminaram com o fim de confrontos paramilitares entre Irlanda do Norte e Irlanda.

Existe, portanto, uma preocupação de que haja um retrocesso.

O acordo do Brexit negociado por May estabelece uma espécie de "escudo" - uma rede de segurança, chamada em inglês de "backstop" - impedindo que haja rígido controle aduaneiro nessa fronteira, caso um futuro acordo comercial entre União Europeia e Reino Unido demore a ser concebido.

