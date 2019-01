8 pessoas passam virada do ano presas nas alturas em parque de diversões na França

Direito de imagem AFP/Getty Image caption Um helicóptero precisou ser chamado para resgatar 8 pessoas presas em brinquedo de parque de diversões em Rennes

Oito pessoas passaram uma virada de ano um pouco assustadora na França: ficaram presas durante oito horas no alto de um brinquedo de um parque de diversões e tiveram de ser resgatadas de helicóptero.

As oito pessoas – entre elas um adolescente de 13 anos – subiram no brinquedo BomberMaxxx, de 52 metros de altura, na cidade de Rennes para um rápido passeio em 31 de dezembro.

Mas o brinquedo quebrou, e nenhuma escada de bombeiros foi alta o suficiente para alcançar o grupo preso no alto.

"Vimos faíscas, ouvimos um forte barulho de metal e achamos que o pior fosse nos acontecer", disse uma das integrantes do grupo à agência AFP.

O dono do parque de diversões, Alexandre Thiel, afirmou que uma peça quebrada impediu a descida do brinquedo e que, embora as pessoas não estivessem em perigo, "o problema era trazê-las para baixo".

Depois de diversas tentativas de resgate pelo solo, foi trazido um helicóptero que alçou as oito pessoas uma a uma.

O primeiro resgate ocorreu pouco antes da meia-noite no horário local, e a última pessoa chegou ao solo às 6h da manhã de 1º de janeiro de 2019.

"Achei que não fosse conseguir sair dali. Foi muito traumático", disse um jovem de 23 anos identificado como Antoine. "Foi uma experiência longa, fria e assustadora."

"No ano que vem, vou ficar em casa com minha champanhe e meus biscoitos", disse outra pessoa resgatada.

