Vulcão Etna entra em erupção na Sicília em meio a dezenas de tremores na Itália

O vulcão mais ativo da Europa, o Monte Etna, na Sicília, entrou em erupção nesta segunda-feira. Autoridades locais disseram que ocorreram mais de 130 terremotos de magnitude até 4 na região.

O observatório do Monte Etna informou que a lava foi expelida de uma nova fratura perto de sua cratera sudeste.

Um vulcanologista local disse que foi a "primeira erupção do flanco" do Etna em mais de uma década. Uma grande explosão foi sentida perto dali durante a manhã.

As cinzas vulcânicas cobriram as aldeias próximas. Foi necessário, inclusive, interromper temporariamente os pousos no aeroporto de Catania.

Um vídeo filmado a 2,5 km de distância mostrou a rápida propagação das cinzas. As pessoas que estavam na encosta da montanha foram orientadas a fugir rapidamente.

Mais tarde, o aeroporto de Catania informou que o espaço aéreo havia sido reaberto para permitir que quatro aviões pousassem por hora e que a situação estava sendo monitorada regularmente.

O instituto de vulcanologia do INGV da Itália disse que durante um período de três horas, a partir das 08h50 do horário local (05h50 no horário de Brasília) desta segunda-feira, foram registrados mais de 130 terremotos.

O maior tremor, de magnitude 4, foi registrado no lado nordeste do Etna, perto de Piano Pernicana. Enquanto outro de magnitude similar foi sentido no flanco norte.

Isso foi seguido por intensas erupções da nova cratera do sudeste do vulcão.

Embora o Etna tenha erupções frequentes, o INGV disse em agosto que o vulcão havia crescido mais rápido do que nunca nos últimos anos.

Em março, uma equipe liderada pelo Reino Unido disse que toda a estrutura do principal vulcão da Europa se aproximava do mar a uma velocidade de 14 mm por ano.

