Jovem casal britânico morre na Austrália com poucas horas de diferença

Direito de imagem Facebook Image caption Ex-jogador de futebol Jason Francis foi atropelado perto da casa que dividia com a parceira, Alice Robinson

Milhares de dólares foram arrecadados para ajudar as famílias de um casal britânico que morreu com uma diferença de poucas horas um do outro na Austrália.

O ex-jogador de futebol da Drayton Town, Jason Francis, de 29 anos, foi atropelado por um carro perto da casa onde ele morava com a parceira dele, Alice Robinson, em Scarborough, Perth.

Alice, que disse ter ficado com o "coração partido", mais tarde foi encontrada morta.

Mais de 31 mil dólares australianos (cerca de R$ 86 mil) foram doados desde a véspera de Natal.

A Go Fund Me Page disse que ajudaria seus familiares com custos para o envio dos corpos do casal para casa.

Mas o que aconteceu, segundo testemunhas, amigos e autoridades da Austrália?

Jason tinha passado o dia com amigos do Cottesloe Rugby Club, antes de pegar um táxi para voltar para casa no sábado à noite.

A polícia australiana disse que um VW Jetta branco, dirigido por um homem de 18 anos, atingiu um pedestre masculino na Stanley Street, em Scarborough.

As autoridades afirmaram que também investigam a morte de uma mulher na região e estão preparando um relatório para o médico legista.

"Eles eram duas das melhores pessoas que você poderia conhecer. Eles verdadeiramente se enraizaram em nosso clube", disse Sam Diamond, presidente do clube de rúgbi, ao qual Jason passou a fazer parte no início do ano depois de se mudar para a região.

O presidente disse que Alice, cuja idade não foi divulgada, saiu da casa onde vivia com o companheiro para ver o que tinha ocorrido quando viu as luzes de emergência piscando.

"Ela foi informada pelos socorristas que estavam resgatando Jason", disse Diamond. "Não sabemos o que aconteceu com ela depois disso. Eu sei que a polícia abriu um inquérito para investigar o caso. Ela desapareceu depois de notificar alguns de nossos amigos sobre o que aconteceu (com o Jason) e só foi encontrada na manhã seguinte".

Diamond descreveu Alice, que trabalhava para uma empresa de marketing digital, como uma talentosa artista de "risada contagiante" e "muito borbulhante".

'Pessoas fantásticas'

Diamond acrescentou: "Jason era o tipo de pessoa que sempre tinha um tempo de seu dia para todos. Amava falar, malhar, ficar em forma e saudável. Eles eram apenas pessoas genuínas, pé-no-chão e fantásticas"

Vários clubes desportivos de Shropshire prestaram homenagem a Francis, incluindo o capitão do Market Drayton Town FC.

"Você, jovem, foi uma peça muito boa do nosso enigma na MDTFC durante o nosso sucesso e foi um prazer fazer parte dela jogando ao seu lado", afirmou Paul McMullen.

