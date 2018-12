5 momentos que marcaram 2018 no mundo

O ano de 2018 foi repleto de notícias, desde o casamento real no Reino Unido ao encontro histórico entre Estados Unidos e Coreia do Norte.

Em maio, o príncipe Harry e a atriz americana Meghan Markle se casaram no castelo de Windsor, na Inglaterra, em uma cerimônia para 600 convidados.

No mês seguinte, em junho, o mundo assistiu a um aperto de mão histórico, entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Foi a primeira vez que um presidente americano em exercício se reuniu com um mandatário norte-coreano.

Também em junho, a Rússia sediou a Copa do Mundo, que voi vencida pela França. Os torcedores afirmaram que o país foi amigável e hospitaleiro, contrastando com a imagem do regime, considerado por muitos como autoritário.

O ano também foi marcado por condições climáticas extremas. Da seca na Europa a incêndios florestais nos Estados Unidos, passando por enchentes na Ásia, o aquecimento global não poupou ninguém. Cientistas preveem uma catástrofe se a temperatura da Terra aumentar mais de 1,5°C.

O turismo espacial também está se tornando cada vez mais real. Na dianteira, estão as empresas de Richard Branson (Virgin) e de Elon Musk (Tesla).

A Virgin Galactic planeja levar turistas ao espaço por US$ 250 mil (R$ 1 milhão). Já a SpaceX, de Musk, promete viagens à Lua.