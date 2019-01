Explosão de carro-bomba deixa ao menos 8 mortos em academia policial de Bogotá

Direito de imagem AFP Image caption Policiais colombianos no local da explosão desta quinta-feira; episódio ocorreu na academia de polícia de Bogotá

Ao menos oito pessoas morreram e 23 ficaram feridas nesta quinta-feira na explosão de um carro-bomba na Academia de Polícia Francisco de Paula de Santander, em Bogotá, capital da Colômbia, segundo as autoridades locais.

Não se sabe ainda se as vítimas são civis ou militares. Elas estão sendo atendidas e contabilizadas, por isso as cifras ainda podem mudar.

Segundo a imprensa local, esta é a primeira explosão do tipo em nove anos.

"Parece ter havido uma bomba em um carro dentro da Escola Geral de Santander", afirmou o prefeito de Bogotá, Enrique Peñalosa.

O presidente colombiano, Iván Duque, chamou o episódio de um "miserável ato terrorista contra nossos policiais".

"Estamos indo para o local do ocorrido. Dei ordem à Força Pública para buscar os autores desse ataque e levá-los à Justiça", escreveu ele no Twitter. "Todos nós colombianos rejeitamos o terrorismo e estamos unidos para enfrentá-lo. A Colômbia se entristece, mas não se dobra perante a violência."

Pule Twitter post de @IvanDuque Vamos al lugar de los hechos. He dado órdenes a la Fuerza Pública para determinar los autores de este ataque y llevarlos a la justicia. Todos los Colombianos rechazamos el terrorismo y estamos unidos para enfrentarlo. COLOMBIA se entristece pero no se doblega ante la violencia. — Iván Duque (@IvanDuque) 17 de janeiro de 2019

Segundo o jornal colombiano El Tiempo, os relatos iniciais do episódio parecem indicar que um carro investiu contra as instações da academia policial e explodiu no choque. O motorista do veículo morreu na explosão, segundo as testemunhas ouvidas pelo jornal.

Direito de imagem AFP Image caption Explosão atingiu academia policial no sul de Bogotá

As ruas que rodeiam a academia policial foram cercadas, e imagens de TV mostram diversas ambulâncias se deslocando pela região. Moradores das imediações disseram ter ouvido uma forte explosão no momento do atentado, a ponto de suas janelas de vidro terem se despedaçado.

Ainda não se sabe quem ou que grupo pode estar por trás da explosão.

A Colômbia vive um momento de incertezas quanto a seu processo de paz com a guerrilha das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia): dois anos após um acordo ter sido assinado, o país vive novo pico de violência, ocasionado principalmente por disputas de território em áreas montanhosas, costeiras e na fronteira com a Venezuela, envolvendo guerrilheiros dissidentes, paramilitares e grupos criminosos ligados ao narcotráfico.

Alguns ex-integrantes das Farc se pronunciaram sobre o atentado desta quinta, condenando o uso da violência.

Esta reportagem será atualizada em breve com mais informações