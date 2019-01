Ilegal e mortal: o serviço de transporte assustador nas Filipinas

Na capital das Filipinas, Manila, milhares de pessoas usam um meio de transporte alternativo, mas ilegal e extremamente arriscado.

Elas vão até seu destino em cima de carrinhos de metal, empurrados sobre os trilhos do antiquado sistema ferroviário da cidade.

Os empurradores são sem-teto, como Joan Acebo, que cobram 10 pesos filipinos (R$ 0,70) por passageiro.

Num dia movimentado, eles chegam a ganhar US$ 10 (R$ 37).

Os empurradores de carrinho têm que ser ágeis e saber a que horas os trens passam. Disso depende a vida deles – a de seus passageiros.

Os trechos mais perigosos são as pontes. Uma pequena distração e eles podem colidir com um trem ou cair dentro do rio, 30 m abaixo.

Esse meio de locomoção se tornou comum entre aqueles que querem fugir do trânsito caótico de Manila.

Com 13 milhões de habitantes, a capital filipina é uma das metrópoles mais populosas do mundo. Mas a infraestrutura de transporte não vem sendo ampliada no mesmo ritmo do que o aumento da população.

O sistema ferroviário de Manila transporta cerca de 45 mil passageiros por dia e mais de duas dezenas de trens passam pelos trilhos onde os empurradores de carrinho prestam seus serviços.

As autoridades fazem vista grossa e dizem que acidentes são raros.

Ainda assim, Joan diz que um dos empurradores morreu recentemente.

"No mês passado, um condutor de um trem, mesmo buzinando várias vezes, atingiu um carrinho", diz.

"O empurrador morreu. Seu coração chegou a pular para fora do seu corpo", acrescenta.