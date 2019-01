O menino de dois anos que está preso num poço de 100 metros desde domingo

Direito de imagem EPA Image caption Fios de cabelo do menino foram achados no buraco no domingo

Um menino de dois anos está preso em um poço de 100 metros de profundidade desde o último domingo, dia 13, perto da cidade de Málaga, no sul da Espanha.

Julen desapareceu durante um passeio com a família. O pai disse às autoridades que viu o instante em que o menino caiu.

No momento, uma equipe está cavando dois túneis para tentar alcançar a criança.

Eles trabalham sob pressão, pois há previsão de chuva para os próximos dias.

Ainda não foram identificados sinais de vida vindos do poço. Algumas pessoas chegaram a questionar se o menino estaria de fato lá. No entanto, a equipe de resgate puxou material de dentro do buraco e encontrou fios de cabelo da criança. Um teste de DNA confirmou que eram de fato dele.

"Isso nos dá alguma certeza de que o menino está mesmo ali dentro", disse uma autoridade local Gómez de Celis.

O pai do menino, José, disse à imprensa local que a família está "se agarrando à esperança de que ele não esteja morto".

A família de Julen tem outra tragédia em sua história. Vizinhos dizem que outro filho morreu aos três anos de idade após uma doença cardíaca.

O resgate

O principal problema da operação de resgate é o fato de que o buraco tem apenas 25 centímetros de diâmetro, o que dificulta o acesso e torna o processo perigoso. Eles estão tomando cuidado para não deixar terra cair no menino.

O poço estava destampado, apesar de o empresário que o cavou um mês antes ter dito que o havia fechado.

A equipe de resgate está cavando dois túneis, um vertical e outro horizontal, que daria acesso ao menino.

Imagina-se que ele esteja a cerca de 80 metros de profundidade. Na quarta-feira, a equipe disse que esperava alcançá-lo em até 48 horas. Uma parte importante do trabalho é acertar exatamente o ponto em que o menino está.

Os responsáveis dizem estar trabalhando "incansavelmente".

Foi necessário construir uma plataforma para permitir que máquinas nivelassem o solo antes de começar a escavação.

Equipes especializadas em minas foram chamadas do norte da Espanha e também há um grupo sueco ajudando na operação. Eles também foram chamados para participar do resgate de mineiros de uma caverna no Chile, em 2010. A função do grupo era localizar o ponto exato onde eles estavam.

