Mexicanos fazem filas demoradas em postos de gasolina

Quando ladrões furaram um duto de combustível na cidade de Tlahuelilpan, no México, na sexta-feira, um jato de gasolina começou a jorrar alto.

Mas 700 pessoas que moravam na região correram para a cena para encher seus galões de gasolina. As pessoas diziam que a atmosfera era de festa.

Os postos da região estavam sem combustível, e as pessoas precisam de gasolina para seus carros.

No entanto, duas horas depois, o vazamento causou uma enorme explosão e ao menos 79 pessoas morreram.

O México é um grande produtor de combustível, então como é possível que as pessoas estejam literalmente morrendo na tentativa de conseguir combustível?

Roubos de combustível

A resposta é que a explosão veio aconteceu em meio a um grande projeto do governo para tentar acabar com o roubo de combustível.

Autoridades mexicanas estão trabalhando para identificar as vítimas da explosão do duto

Embora a maior do público apoia as medidas do governo contra os roubos, elas levaram à problemas de abastecimento nos Estados centrais do México – e que estão causando problemas no país inteiro.

A nova política do governo veio para combatar criminosos conhecidos como huachicoleros, que nos últimos anos começaram a roubar petróleo de dutos de transporte e vender o produto no mercado negro.

Alguns litros de combustível valem mais do que um dia de trabalho pelo salário mínimo mexicano.

Gangues fizeram mais de 12,5 mil desvios ilegais de combustíveis nos primeiros 10 meses de 2018, segundo a agência de notícias Associated Press.

Autoridades estimam que os roubos custem ao méxico US$ 3 bilhões (R$ 11,3 bilhões) por ano.

O presidente do méxico, López Obrador, disse que vai lutar contra roubos após a explosão

O recém-eleito presidente Andrés Manuel López Obrador prometeu acabar com o roubo de combustíveis.

Ele anunciou no mês passado uma nova política para fechar os dutos de transporte até que eles possam ser protegidos corretamente.

A petroleira estatal mexicana Pemex afirma que "não há falta de combustível" no México, mas admite que tem tido problemas com a entrega.

"Não vamos voltar atrás na nossa luta contra o roubo de combustível, um crime que prejudica a economia nacional e afeta cada mexicano diretamente no bolso", disse a empresa em uma nota à imprensa.

Caminhões-tanque substituiram os dutos como meio de transporte de combustível

O presdiente López Obrador também disse que os problemas são apenas uma questão de distribuição.

"Mesmo que doa muito, temos que continuar com o plano de acabar com o roubo de gasolina", disse ele na sexta, após a explosão.

Como as pessoas têm sido afetadas?

As pessoas têm enfrentado enormes filas na capital, a Cidade do México, e ao redor dos Estados centrais.

A atriz e cantora Lorena Marcela Vignau Caballero, que mora na capital, disse à BBC que o abastecimento virou "um caos" quando o projeto do governo começou.

"Eu entrei em pânico e enchi o tanque no dia em que eles fecharam os dutos", disse ela, que ficou na fila na madrugada para conseguir abastecer.

O tráfico estava pior do que o normal na cidade, já que as pessoas correram para abastecer.

"Foi uma loucura", disse ela. "Desde então a gente tem tentado ao máximo fazer as coisas a pé e não usar o carro, a não ser que seja super necessário."

A mexicana Mayra Cisneros Omaña contou à BBC que sua mãe não conseguiu ir ao funeral de sua avó, na cidade de Guanajuato, porque estava impossível de conseguir gasolina.

Alguns dias antes, a mãe dela ficou 10 horas na fila do posto para voltar para casa depois de visitar Cancún.

Motorista de táxi tendo que empurrar seu carro em Guanajuato, no México

"Ela pagou um lanche para um motorista de táxi na fila porque ele teve que empurrar seu carro o tempo todo", disse ela.

"Ele não tinha um centava porque não tinha conseguido trabalhar por dias."

E qual a reação do público?

Pesquisas mostram que o público, em sua maioria, apoia as medidas do presidente, apesar dos problemas de abastecimento.

Mas nos Estados afetados chegaram a haver alguns protestos.

Medidas atraíram protestos, como este em Guadalajara

A hashtag #DondeHayGasolina (onde tem gasolina?, em espanhol) está entre as mais usadas no Twitter no país nos últimos dias, porque os mexicanos estão procurando lugares para abastecer.

Os mexicanos também têm feito piadas e criado memes nas redes sociais. Um deles compara o país com o filme Mad Max, no qual gangues lutam por combustível e recursos em um futuro distópico desértico.

Postos de gasolina também têm feito piadas políticas com a situação.

Um usuário do Twitter postou uma foto de um cartaz que dizia: "Não culpe a gente, você votou no AMLO (sigla para o nome do presidente, Andrés Manuel López Obrador)

E alguns mexicanos na fila para abastecer foram salvos do tédio por uma banda de Mariachi.

Os músicos se apresentaram em frente a uma fila de consumidores no Estado central de Michoacán.

