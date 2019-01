Resgate no poço: bombeiros cavam buraco vertical, mas só devem chegar a menino na quarta

Direito de imagem Reuters Image caption Máquina escavou buraco de 71 metros para resgatar menino que caiu em poço na Espanha

Depois de oito dias, uma equipe de buscas cavou um buraco vertical de 71 metros para tentar resgatar o menino que está desaparecido perto da cidade de Málaga, no sul da Espanha. Julen, de dois anos, está preso em um poço de 100 metros de profundidade desde o dia 13 deste mês.

O garoto desapareceu durante um passeio com a família. O pai disse às autoridades que viu o menino caindo no poço. O caso está sendo acompanhado com grande interesse pela mídia mundial.

A partir de agora, as equipes deverão se concentrar em escavar o túnel horizontal que os levará ao local onde está a criança. A partir desse ponto, será necessário reorganizar a área de escavação e preparar os equipamentos para a última etapa da busca, que pode ser encerrado nesta quarta-feira.

Em entrevista ao jornal El Mundo, engenheiros e bombeiros que participam do resgate disseram que a última parte do resgate será uma "intervenção manual", feita com picareta e ferramentas eléctricas pneumáticas - para evitar o uso de pedaços maiores de pedra e terra que poderiam ferir a criança.

Por fim, os mineradores descerão em uma espécie de gaiola para tentar resgatar o garoto.

Ainda não foram identificados sinais de vida vindos do poço. Algumas pessoas chegaram a questionar se o menino estaria de fato lá. No entanto, a equipe de resgate encontrou fios de cabelo da criança entre material puxado das profundezas do buraco. Um teste de DNA confirmou que eram de fato dele.

"Isso nos dá alguma certeza de que o menino está mesmo ali dentro", disse uma autoridade local Gómez de Celis.

Direito de imagem EPA Image caption Fios de cabelo do menino foram achados no buraco no domingo

O pai do menino, José, disse à imprensa local que a família está "se agarrando à esperança de que ele não esteja morto".

Segundo vizinhos, a família de Julen tinha passado por outra tragédia: outro filho morreu aos três anos de idade após uma doença cardíaca.

O resgate

O principal problema da operação de resgate é diâmetro pequeno do poço, de apenas 25 centímetros, o que dificulta o acesso e torna o processo perigoso. Eles estão tomando cuidado para não deixar terra cair no menino.

O poço aparentemente estava destampado, apesar de empresário que o cavou dizer ter fechado a entrada.

Direito de imagem Reuters Image caption Mulher leva faixa a região onde ocorre resgate para dar apoio a socorristas e ao menino Julen

Imagina-se que ele esteja a cerca de 80 metros de profundidade. Uma parte importante do trabalho é acertar exatamente o ponto em que o menino está.

Os responsáveis dizem estar trabalhando "incansavelmente".

Foi necessário construir uma plataforma para permitir que máquinas nivelassem o solo antes de começar a escavação.

Equipes especializadas em minas foram chamadas do norte da Espanha e também há um grupo sueco ajudando na operação. Eles também foram chamados para participar do resgate de mineiros de uma caverna no Chile, em 2010. A função do grupo era localizar o ponto exato onde eles estavam.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!