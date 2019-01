Ladrão 'ousado' rouba pintura em galeria de arte cheia de visitantes na Rússia

Um homem furtou uma pintura avaliada em 182 mil dólares de uma galeria de arte em Moscou, no domingo, em pleno horário de funcionamento – havia dezenas de pessoas no local no momento do crime.

Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento em que ele retirou o quadro da parede da famosa galeria Tretyakov e simplesmente saiu andando com ele.

A pintura, do renomado artista russo Arkhip Kuindzhi, mostra uma montanha na Criméia.

A pintura foi encontrada um dia depois em um canteiro de construção remoto – a polícia prendeu o homem, de 31 anos, que revelou onde havia escondido a obra de arte.

