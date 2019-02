Donald Trump é um 'supremacista branco', diz Maduro

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse à BBC que o presidente americano, Donald Trump, é um “supremacista branco”.

“[Ele o é] pública e abertamente. Ele encorajou tendências fascistas, os neofascistas e os neonazistas dentro dos Estados Unidos, na Europa e na América Latina”, afirmou.

Em entrevista com a correspondente Orla Guerin, Maduro disse que as recentes declarações dos Estados Unidos quanto à crise em seu país são uma “uma guerra política do império americano e dos interesses da extrema direita que o governa, da Ku Klux Klan que governa a Casa Branca para assumir o controle da Venezuela”.

Maduro disse haver uma “estratégia política, de comunicação, diplomática e bélica” para atingir este objetivo.

Confira trechos da entrevista no vídeo.

