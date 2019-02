Direito de imagem Reuters Image caption Kim Jong-un partiu da Coreia do Norte na tarde de sábado rumo ao Vietnã

Não é um meio de transporte habitual para um chefe de Estado, mas Kim Jong-un escolheu usar um trem para viajar até o Vietnã, onde ele deve se reunir com o presidente americano, Donald Trump, nesta quarta-feira (27).

O líder da Coreia do Norte, que partiu no sábado, percorreu mais de 4.000 km e demorou cerca de 60 horas para chegar ao seu destino, na manhã desta terça-feira (26).

A cúpula desta semana dá sequência a uma primeira rodada de negociações realizada em junho de 2018 em Cingapura, na qual a desnuclearização da península coreana foi discutida.

Naquela ocasião, a única coisa alcançada foi um acordo vago entre os dois países para trabalhar em direção a esse objetivo.

Direito de imagem Reuters Image caption Estima-se que o veículo seja blindado e tenha cruzado a fronteira com a China no sábado à noite

Se Kim tivesse viajado de avião para o compromisso com Trump, levaria apenas três ou quatro horas.

Por que, então, decidiu seguir o caminho mais longo?

Rota ferroviária

O distinto trem norte-coreano verde com uma faixa amarela cruzou a cidade fronteiriça de Dandong para a China na noite de sábado.

A rota passou por Pequim e outras cidades chinesas antes de chegar ao Vietnã.

Direito de imagem Reuters Image caption Kim Jong-un desembarca no Vietnã

De acordo com fontes citadas pela agência Reuters, Kim parou na estação vietnamita de Dong Dang, na fronteira com a China, onde desembarcou para seguir de carro até Hanói.

Avião chinês

Dado o sigilo em torno de todos os assuntos relativos ao país, alguns especialistas sugerem algumas hipóteses para a escolha pelo transporte ferroviário.

O avô de Kim Jong-un e fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, viajava de trem dentro e fora do país.

Suspeita-se que Kim Jong-il, filho e sucessor do fundadorm, tivesse medo de avião. Assim, o pai do atual líder decidiu manter a tradição e continuar usando o sistema ferroviário para viagens oficiais.

Mas o atual mandatário parece não ter medo de voar.

Direito de imagem EPA Image caption Donald Trump parte para o Vietnã, onde chegou com o avião Air Force One

Na primeira cúpula com Trump, ele viajou da Coreia do Norte para Cingapura em um Boeing 747 da Air China.

De acordo com o jornal americano The New York Times, em um artigo publicado no domingo, "a viagem de trem indica que ele está relutante" em pedir emprestado um avião chinês novamente.

"Ele não quer mostrar ao mundo sua alta dependência da China, ou apertar sua mão na frente da bandeira da China, um avião chinês, como fez no aeroporto de Cingapura", disse Cheng Xiaohe, especialista em Coreia do Norte da Universidade Renmin, de Pequim, ao jornal americano.

Direito de imagem AFP Image caption Kim Jong-un se encontrará com Trump na quarta-feira

Conforto

Além das razões geopolíticas, Mark Smith, especialista britânico em viagens de trem e autor de The Man in Seat 61, acredita que viajar por terra pode ser mais confortável do que de avião para Kim.

"É provável que o trem de Kim tenha um escritório, quartos e lugares para dormir", diz Smith.

O que se sabe do trem norte-coreano vem de relatórios de inteligência sul-coreanos, de depoimento de diplomatas que viajaram nele e algumas imagens distribuídas pela agência de imprensa estatal da Coreia do Norte.

Segundo essas fontes, o governo de Pyongyang tem até 90 vagões blindados disponíveis para seu líder.

Essa proteção os torna muito mais pesados ​​que um vagão normal e, portanto, o trem fica consideravelmente mais lento.

No interior, há salas de reuniões, televisões, computadores, quartos e poltronas em uma cor rosa luxuosa.

Direito de imagem Getty Images Image caption Hanói faz os últimos preparativos para receber Trump e Kim Jong-un.

