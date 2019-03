Direito de imagem Reuters Image caption Um manifestante se ajoelha diante das forças de segurança na fronteira da Venezuela com a Colômbia

O governo da Venezuela negou permissão de entrada de centenas de toneladas de suprimentos enviados como ajuda humanitária.

Ao chegarem à fronteira, caminhões com suprimentos enviados por Estados Unidos, Brasil e Colômbia foram obrigados a dar meia-volta.

Segundo a Federação Farmacêutica da Venezuela, o país latino-americano não tem hoje 85% dos remédios de que precisa.

Em resposta aos carregamentos enviados, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, afirmou que não há crise humana no país e que as ofertas de ajuda internacional são parte de uma estratégia americana para derrubar seu governo.

Mas, ainda assim, a Venezuela não chegou a recusar completamente a ajuda oferecida por outros países e organismos estrangeiros.

A BBC mostra que tipos de suprimentos estão entrando na Venezuela e como estes estão sendo usado por diversas organizações humanitárias internacionais atuando no país.

Direito de imagem Reuters Image caption Caminhões vindos dos Estados Unidos, Brasil e Colômbia foram obrigados a dar meia-volta ao chegar à fronteira

Ajuda da Rússia

Na semana passada, Maduro anunciou que a Rússia enviou 300 toneladas de comida e materiais médicos para a Venezuela, que chegariam no dia 20 de fevereiro.

Mas, ao ser questionado pela BBC, o governo venezuelano não deu detalhes sobre o conteúdo dos carregamentos nem permitiu filmá-los.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse não ter informações sobre o envio. Questionado pela BBC, o governo russo não deu esclarecimentos sobre o envio do carregamento.

Apenas a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), que trabalha com a Organização Mundial da Saúde (OMS), concedeu informações sobre o material à BBC.

Segundo a ONG, a Venezuela recebeu um carregamento russo com 7,5 toneladas no dia 21 de fevereiro.

Houve uma entrega semelhante em abril de 2018 - a OMS supervisionou a entrega de 50 toneladas de remédios e suprimentos vindos de diversos países.

Direito de imagem Getty Images Image caption A chefe de política externa da União Europeia, Federica Mogherini, pediu que haja uma solução política pacífica para a crise na Venezuela

Que tipo de ajuda humanitária há hoje na Venezuela?

Grupos não governamentais que atuam dentro da Venezuela dizem que o país latino-americano está sofrendo de falta grave de materiais médicos.

Segundo o serviço de rastreamento financeiro da ONU, o FTS, que coleta dados sobre fundos de ajuda humanitária no mundo, foram enviados US$ 24 milhões para a Venezuela em 2018.

As agências que receberam mais dinheiro para ajudar o país foram a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Conselho Norueguês de Refugiados (ONG que trabalha com refugiados em 32 países).

Isso inclui cerca de US$ 9 milhões arrecadados por meio do fundo de resposta a emergências da ONU, para melhorar a situação de nutrição no país, em projetos coordenados por agências internacionais como a Agência da ONU Para Refugiados (Acnur) e a OMS.

Neste ano, já foram doados outros US$ 15 milhões, segundo o FTS.

Desde novembro, agências da organização estavam aumentando suas atividades para dar conta das "urgentes necessidades médicas, de nutrição e proteção".

A Comissão Europeia foi o maior doador para organizações que trabalham na Venezuela em 2018, segundo a base de dados. Ela envia ajuda humanitária ao país desde 2016, em projetos ligados a comida, água, higiene e saneamento.

Em junho passado, anunciou um pacote de 35 milhões de euros (quase US$ 40 milhões) que incluía ajuda humanitária para pessoas dentro do país, medidas para proteger refugiados em países vizinhos e apoio para desenvolvimento.

Em seguida, em dezembro, houve um pacote emergencial de 20 milhões (quase U$ 23 milhões) e foi anunciado outro plano, de 5 milhões de euros (US$ 5,6 milhões) , para este ano.

A título de comparação, o governo dos EUA, que apoia o líder da oposição e autoproclamado presidente do país, Juan Guaidó, disse ter oferecido o equivalente a US$ 20 milhões em suprimentos.

Agravamento da crise

A situação na Venezuela vem se deteriorando sensivelmente nos últimos meses. Imagens recentes mostram um país abalado pela pobreza e pela hiperinflação.

Mas a crise no país não começou agora. A fome fez mais de 64% dos venezuelanos declararem, em uma pesquisa, terem perdido, em média, 11 kg no ano passado. A violência esvazia as ruas das grandes cidades quando anoitece. E a situação provocou um êxodo em massa para países vizinhos.

Em novembro, a ONU informou que 3 milhões de venezuelanos deixaram o país nos últimos anos.

A derrocada econômica sofre forte influência do comércio do petróleo, que domina a economia da Venezuela e representa praticamente a totalidade de suas receitas de exportação.

A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas, na última década, a produção do recurso entrou em colapso.

Entre 2004 e 2015, nos governos de Hugo Chávez e no início do de Maduro - eleito em 2013 após a morte de seu padrinho político, no mesmo ano -, o país recebeu US$ 750 bilhões provenientes da venda de petróleo.

Mas, em 2014, o preço do petróleo desabou. No início daquele ano, depois de ter alcançado um pico de US$ 138,54 em 2008, o preço do barril de petróleo era negociado a cerca de US$ 100 e caiu pela metade no fim do ano, mantendo essa queda significativa até este ano, quando voltou a atingir o patamar de US$ 80.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!