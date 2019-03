Onça ataca mulher que tentava fazer selfie em zoológico nos EUA

Direito de imagem Getty Images Image caption O zoológico confirmou que o animal não será punido

Uma mulher que pulou um guarda-corpo para tirar uma selfie num zoológico no estado do Arizona, nos Estados Unidos, foi atacada por uma onça, no último sábado.

Ela se feriu, mas está fora de perigo.

Quando pulou a barreira e se aproximou da jaula para tirar uma selfie com o animal, ele esticou a pata e a arranhou.

O diretor do Wildlife World Zoo, Mickey Ollson, disse que "não há como evitar que as pessoas atravessem as barreiras". "Os guarda-corpos existem por um bom motivo."

Ollson contou que o mesmo animal já havia atacado outra pessoa, que também pulou o guarda-corpo, mas que daquela vez os ferimentos foram menos graves.

Ele disse que o ocorrido foi resultado de "erro humano", e que o bicho não será sacrificado.

Um vídeo do incidente foi gravado:

Adam Wilkerson, testemunha que o filmou, disse ao canal Fox News que ouviu alguém gritar "socorro" e saiu correndo.

"A onça tinha posto as patas por entre as grades da jaula e agarrado a moça", disse ele. "Aí minha mãe teve uma ideia para distrair a onça. Ela jogou uma garrafa de água dentro da jaula. Foi então que a onça soltou a moça, mas suas garras ficaram presas no suéter dela. Eu peguei ela pelo tronco e fui puxando, até que a roupa se soltasse. Aí a onça foi embora, atrás da garrafa de água."

O zoológico publicou um tuíte dizendo que estava orando pela mulher.

