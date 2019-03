Um raro fenômeno da natureza acontece todos os anos no Parque Nacional de Yosemite, no Estado americano da Califórnia.

É a chamada 'cachoeira de fogo'.

O fenômeno ocorre em fevereiro, quando a luz do pôr do sol atinge a cachoeira El Capitan, fazendo com que as rochas pareçam 'cuspir fogo'.

O Yosemite é um dos parques mais famosos dos Estados Unidos, localizado nas montanhas da Serra Nevada.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!