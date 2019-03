As regras que impediam uma guerra nuclear acabaram?

Direito de imagem Getty Images Image caption Ex-ministro das Relações Exteriores da Rússia Igor Ivanov fez alerta sobre risco de uma guerra nuclear

"Estamos caminhando em um campo minado e não sabemos de onde virá a explosão."

O alerta foi feito por Igor Ivanov, ex-ministro das Relações Exteriores da Rússia, na influente Conferência sobre Política Nuclear, da Fundação Carnegie em Washington, nos Estados Unidos.

"Se os Estados Unidos, a Rússia e a China não trabalharem juntos, será um pesadelo para nossos filhos e netos", ecoou Sam Nunn, ex-senador americano e antigo ativista de controle de armas.

Ele incentivou os líderes atuais a repetirem a abordagem adotada pelos presidentes Ronald Reagan (Estados Unidos) e Mikhail Gorbachev (União Soviética) no final da Guerra Fria. E a apoiarem a premissa de que a guerra nuclear não pode ser vencida e, portanto, nunca deve ser considerada.

Reagan sonhava com defesas antimísseis, mas isso não o impediu de negociar um amplo acordo de desarmamento nuclear com o colega soviético.

Os esforços levaram ao Start, ou Tratado de Redução de Armas Estratégicas, que passou a vigorar em 1994 e reduziu o estoque de armas das duas superpotências nucleares.

Hoje, o futuro do sucessor do acordo - o chamado Novo Start - está em xeque. O tratado das forças nucleares de alcance intermediário (INF) entrou em colapso depois que os Estados Unidos e a Rússia deixaram de apoiá-lo.

Para o presidente americano, Donald Trump, os russos quebraram o acordo por anos, mas o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nega.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) apoia a visão de Washington, mas os aliados dos Estados Unidos criticam muito a abordagem de Trump sobre assuntos internacionais, como ficou claro na conferência.

Corremos o risco de uma guerra travada 'por engano'?

Em sua palestra na Conferência sobre Política Nuclear, em Washington, a embaixadora da Alemanha nos Estados Unidos, Emily Haber, falou em "erosão do sistema de regras" que regulava o sistema internacional.

Para ela, o amplo uso de sanções econômicas punem países em vez de moldarem suas condutas futuras - crítica indireta às sanções americanas contra a Rússia após a invasão da Crimeia em 2015.

A embaixadora alemã também criticou a série de provocações de Putin, que, segundo ela, corroeram a confiança global e o processo diplomático.

Mas, como muitos palestrantes da conferência enfatizaram, não há apenas o desmoronamento do antigo acordo de controle de armas ou o aumento das tensões entre superpotências nucleares. Eles temem que algo novo e perigoso esteja se aproximando.

Imagine mísseis altamente precisos voando a velocidades hipersônicas, armas cibernéticas, a possível militarização do espaço, o impacto da inteligência artificial e assim por diante.

Todo o sistema de alerta sobre o qual a dissuasão nuclear se sustenta poderia ser minado.

Como disse o ex-senador americano Sam Nunn: "Nesta nova era, é muito mais provável que haja guerra por engano ou erro de cálculo - por interferência de terceiros - do que por um ataque premeditado".

Esta não foi uma conferência para elevar os espíritos. Sua mensagem era profundamente deprimente.

Há acordo no horizonte?

O tratado das forças nucleares de alcance intermediário, ou INF, pode ser ressuscitado e ainda atrair a China? Esqueça essa possibilidade, afirma Andrea Thompson, subsecretária de Estado para Controle de Armas dos Estados Unidos.

É possível então que o tratado do Novo Start seja salvo? O tempo é curto. O acordo expira no início de fevereiro de 2021.

E, embora as apresentações de funcionários do alto escalão dos Estados Unidos e da Rússia tenham reconhecido sua utilidade, houve pouco entusiasmo por qualquer prorrogação.

O Novo Start não deve ser cancelado ainda, mas pode se tornar uma vítima do clima hostil entre Washington e Moscou.

Também não havia boas notícias para a conferência sobre outro princípio da diplomacia de Trump - o prometido acordo nuclear com a Coreia do Norte.

Na cúpula de Hanói, Trump fez uma grande barganha com Pyongyang. Mas seu colega norte-coreano só estava preparado para sacrificar uma pequena parte do programa nuclear de seu país, exigindo em troca a suspensão de sanções econômicas. Trump escolheu ir embora.

Stephen Biegun, o representante especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, afirmou que a posição do governo Trump endureceu. Mas, apesar de todos os esforços de Biegun para mostrar o raciocínio do presidente como coerente e crível, não há consenso sobre o rumo da política dos Estados Unidos para a Coreia do Norte.

Há algo preocupante em curso

Se os tratados que limitam armas à moda antiga estão se desfazendo, será mais difícil concordar com medidas para controlar as novas armas? A era do controle tradicional de armas acabou?

Havia um consenso - de russos, europeus e americanos - de que um diálogo sobre a estabilidade estratégica entre Washington e Moscou é urgentemente necessário.

Isso não será fácil, dada a constante investigação sobre os esforços do governo russo para interferir na eleição presidencial americana de 2016, ou as ações de Putin na Síria e na Ucrânia.

No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética se ameaçaram com destruição mútua. Isso produziu um sistema de tratados e entendimentos, mas parece que o antigo livro de regras já foi descartado.

Antigas inimizades estão de volta e podem ser mais perigosas do que nunca, dada a aparente falta de qualquer mecanismo ou disposição para administrar essas crescentes tensões.

