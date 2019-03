São Paulo e Rio caem em ranking de cidades mais caras do mundo

Direito de imagem Rovena Rosa/Agência Brasil Image caption São Paulo, que liderava o ranking de maiores altas no custo de vida em 2017, agora aparece entre as cidades com maiores quedas

A queda da inflação no Brasil e o enfraquecimento do real diante do dólar levaram São Paulo e Rio de Janeiro a perder várias posições no ranking de cidades mais caras do mundo, aponta relatório da Economist Intelligence Unit, o braço de análises e pesquisas da revista The Economist.

O novo ranking comparou preços em 133 cidades do mundo e concluiu que as três cidades mais caras - empatadas no primeiro lugar - são Paris, Hong Kong e Cingapura.

São Paulo e Rio de Janeiro, que em 2017 foram as cidades que mais encareceram no ranking - subindo 29 e 27 posições respectivamente - ficaram, desta vez, entre as dez onde os preços mais caíram os últimos 12 meses.

Para São Paulo, a queda foi de 30 posições em relação à edição passada, ficando no 107º lugar entre as 133 cidades. Já o Rio de Janeiro, que aparece logo em seguida, recuou 26 posições. Apenas Istambul, na Turquia, e Buenos Aires, na Argentina, tiveram quedas mais expressivas.

A pesquisa compara o custo de itens básicos, como comida e bebida, nas cidades. Também monitora se os preços subiram ou caíram comparando-os com o custo de vida em Nova York, que é usado como referência.

'Quedas acentuadas'

De acordo com o relatório, a queda acentuada no custo de vida em países como Brasil, Argentina e Turquia é associada à desvalorizações das moedas locais, por sua vez causada por "turbulências econômicas".

O Rio de Janeiro recuou 26 posições no ranking de custo de vida que considera 133 cidades de vários países

No Brasil, o dólar terminou o ano com alta de 16,92% diante do real, levando a moeda brasileira a ficar pelo segundo ano seguido entre as que mais perderam terreno para a americana.

Já a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou o ano em 3,75% - dentro da meta estabelecida pelo Banco Central para 2018, que varia de 3% a 6%.

Apesar da disparada da inflação, Caracas, na Venezuela, é a cidade menos cara entre as 133.

As cidades mais caras do mundo

Paris escalou no ranking deste ano, ocupando a primeira posição junto com Hong Kong e Cingapura

Pela primeira vez na pesquisa, realizada há 30 anos, o primeiro lugar do ranking é dividido por três cidades. Paris e Hong Kong agora são tão caras quanto Cingapura, a mais cara do ranking anterior.

A capital francesa é uma das quatro cidades europeias no top 10.

A autora do relatório, Roxana Slavcheva, explica que Paris está entre as 10 cidades mais caras desde 2003 e que um lugar "extremamente caro" para se viver.

"Somente o álcool, o transporte e o tabaco têm melhor relação custo-benefício que outras cidades europeias", disse ela.

O custo médio do corte de cabelo de uma mulher, por exemplo, custa US$ 119,04 (aproximadamente R$ 450,95) em Paris, comparado com US$ 73,97 (R$ 280,22) em Zurique e US$ 53,46 (R$ 202,52) na cidade japonesa de Osaka.

"As cidades europeias tendem a ter os custos mais elevados nas categorias domicílio, cuidados pessoais, lazer e entretenimento - sendo Paris um bom representante nessas categorias - refletindo, talvez, um prêmio maior em gastos supérfluos", disse Slavcheva.

Para a pesquisa, foram coletados os preços de mais de 160 produtos e serviços, em supermercados, lojas e shopping centers. Os preços médios depois foram convertidos em dólar.

A lista inclui comida, bebida, roupas, suprimentos domésticos e itens de cuidados pessoais, aluguel de casa, transporte, contas de serviços públicos, como água e luz, escolas particulares, trabalho doméstico e custos de lazer.

As cidades mais caras do mundo

1. Cingapura (Cingapura)

1. Paris (França)

1. Hong Kong (China)

4. Zurique (Suíça)

5. Genebra (Suíça)

5. Osaka (Japão)

7. Seul (Coreia do Sul)

7. Copenhague (Dinamarca)

7. Nova York (EUA)

10. Tel Aviv (Israel)

10. Los Angeles (EUA)

Apesar da disparada da inflação, Caracas lidera o ranking de cidades com menor custo de vida

Onde o custo é menor

Segundo a Economist Intelligence Unit, "número crescente de localidades" ficaram mais baratas devido a rupturas políticas ou econômicas.

Caracas, na Venezuela, onde a inflação chegou perto de 1.000.000% no ano passado - forçando o governo a lançar uma nova moeda - foi classificada como a cidade menos cara na pesquisa deste ano.

Damasco, na Síria, que há oito anos é palco de uma guerra civil, é a segunda cidade mais barata da lista.

As 10 cidades mais baratas do mundo

1. Caracas (Venezuela)

2. Damasco (Síria)

3. Tashkent (Uzbequistão)

4. Almaty (Cazaquistão)

5. Bangalore (Índia)

6. Karachi (Paquistão)

6. Lagos (Nigéria)

7. Buenos Aires (Argentina)

7. Chennai (Índia)

8. Nova Déli (Índia)

