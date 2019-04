O historiador da Grécia Antiga que ‘previu guerra inevitável‘ entre EUA e China

Direito de imagem Getty Images Image caption Muitos temem que a crescente rivalidade entre China e EUA possa levar a um conflito com ramificações globais

Não faz muito tempo, a ascensão da China era vista como essencialmente benigna. Uma economia em crescimento, pensava-se, andaria de mãos dadas com um sistema político mais liberal. A China estava, para usar uma frase popular entre especialistas americanos, tornando-se uma potência global responsável.

Mas, hoje, a China é cada vez mais vista como uma ameaça. De fato, muitos temem que a rivalidade entre China e Estados Unidos possa até levar a um conflito com ramificações globais. Os dois países estariam em curso inevitável rumo à guerra?

Um novo conceito proposto nos Estados Unidos, que remete à Grécia Antiga e ao trabalho de Tucídides, o historiador da Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, pode ajudar a responder esta questão.

O cientista político Graham Allison, professor do Centro Belfer da Universidade de Harvard, é um dos principais estudiosos das relações internacionais americanas.

Seu livro, Destined For War: Can America and China Avoid Thucydides Trap? (Destinados à guerra: Estados Unidos e China conseguirão evitar a armadilha de Tucídides?, em tradução livre; Houghton Mifflin, 2017), tornou-se leitura obrigatória para muitos formuladores de políticas, acadêmicos e jornalistas.

A armadilha de Tucídides, diz Allison, é a dinâmica perigosa que ocorre quando um poder em ascensão ameaça a posição de um poder já estabelecido - no passado, Atenas, e, hoje, os Estados Unidos.

No antigo mundo grego, foi Atenas que ameaçou Esparta. No fim do século 19 e começo do século 20, a Alemanha desafiou a Grã-Bretanha. Hoje, uma China em ascensão está potencialmente desafiando os Estados Unidos.

Ao analisar 500 anos de história, Allison identificou 16 exemplos de potências emergentes que confrontaram um poder estabelecido: em 12 dos casos, issou levou à guerra.

A rivalidade entre Washington e Pequim é, segundo ele, "a característica que define as relações internacionais atuais e no futuro próximo". Então, perguntar se Estados Unidos e a China conseguirão evitar a armadilha de Tucídides não é uma questão meramente acadêmica. A armadilha rapidamente se tornou um grande prisma analítico através do qual se pode ver a competição entre Washington e Pequim.

Claro, nem todo mundo concorda. "Acho que o equilíbrio de poder não apóia a hipótese da armadilha de Tucídides", diz Hu Bo, professor do Instituto de Pesquisas Oceânicas da Universidade de Pequim e um dos principais estrategistas navais da China.

Embora a ascensão da China seja notável, ele acredita que sua força global simplesmente não seja comparável à dos Estados Unidos. A China teria alguma chance de se equiparar ao poderio dos Estados Unidos apenas na região do Pacífico Ocidental.

Mas um confronto nesta região poderia ser suficiente para levar essas duas grandes potências à guerra. Não menos importante é o fato de que a China está buscando construir a maior armada naval do mundo.

"Isso não é apenas impressionante nos tempos atuais", diz Andrew Erickson, professor de estratégia da Faculdade de Guerra Naval dos Estados Unidos e um dos principais especialistas em Marinha chinesa. "Isso é impressionante em termos históricos."

A qualidade dos equipamentos da China também está melhorando significativamente, com navios de guerra maiores e mais sofisticados, cujas capacidades, em muitos aspectos, estão se aproximando das de embarcações ocidentais.

A estratégia marítima chinesa também está se tornando mais assertiva.

Embora o foco dessa assertividade permaneça, por enquanto, relativamente próximo do território chinês, Pequim está tentando elevar os custos de uma possível interferência dos Estados Unidos em uma crise.

Quer ser capaz de manter os americanos à distância se, por exemplo, decidir usar sua força contra Taiwan. E os Estados Unidos estão determinados a manter seu acesso à região.

Mas as crescentes tensões sino-americanas também são produto de fortes personalidades.

Elizabeth Economy, diretora de Estudos da Ásia no Conselho de Relações Internacionais, um centro de pesquisa baseado nos Estados Unidos, diz que Xi Jinping tem sido um líder transformador com "uma visão muito mais expansiva e ambiciosa sobre o lugar da China no cenário global".

Ela argumenta que o elemento mais subestimado da ambição do presidente chinês é "seu esforço para reformular normas e instituições do cenário global de um modo que reflita mais de perto os valores e prioridades chineses".

Os Estados Unidos também estão revendo sua posição. Washington classificou a China, juntamente com a Rússia, como uma "potência revisionista", ao dizer que ambos querem "redifinir o mundo de acordo com seu modelo autoritário".

Os militares americanos agora consideram a China como um rival quase em pé de igualdade, um ponto de referência com o qual os poderios naval e aéreo dos Estados Unidos devem ser comparados.

Uma segunda Guerra Fria?

Mas, ainda que haja um ânimo diferente em Washington, ainda estão sendo dados os primeiros passos no estabelecimento de uma nova estratégia para lidar com Pequim.

Alguns falam da possibilidade de uma segunda Guerra Fria, desta vez entre os Estados Unidos e a China. No entanto, ao contrário da Guerra Fria do século 20, entre americanos e soviéticos, as economias americana e chinesa estão profundamente interligadas. Isso dá à rivalidade uma nova dimensão: uma batalha pelo domínio tecnológico.

A gigante de telecomunicações chinesa Huawei está no centro desta turbulência. Os Estados Unidos estão se recusando a permitir que a tecnologia da empresa seja usada em futuras redes de comunicação e estão pressionando aliados para impor uma proibição semelhante.

Além de restringir a compra de produtos da Huawei, os Estados Unidos também estão processando criminalmente a empresa e sua diretora financeira, Meng Wanzhou, filha do fundador da companhia, Ren Zhengfei, que foi presa no Canadá em dezembro, a pedido de autoridades americanas.

A batalha de Washington com a Huawei exemplifica preocupações mais amplas com o setor de alta tecnologia da China em relação ao roubo de propriedade intelectual, vendas ilícitas ao Irã e espionagem.

Por trás de tudo isso, está o temor de que a China possa em breve dominar tecnologias-chave para a prosperidade futura, como internet, carros autônomos e inteligência artificial. A economia e a estratégia global estão intrínsicamente ligadas a este debate, com a China decidida a se tornar um ator global dominante na próxima década.

Isso obviamente dependerá da China continuar a crescer. Há sinais de que sua economia pode estar enfrentando problemas ao se apegar ao modelo autoritário e rejeitar outras reformas de mercado. O que pode acontecer se o progresso econômico diminuir?

Alguns argumentam que Xi Jinping pode conter suas ambições. Outros temem que isso possa enfraquecer sua legitimidade na China e encorajá-lo a fortalecer o nacionalismo, levando potencialmente a uma assertividade ainda maior.

A rivalidade entre a China e os Estados Unidos é real e não vai a lugar algum. Um erro de cálculo estratégico é um risco claro. Os dois países estão em uma encruzilhada estratégica. Ou eles encontrarão maneiras de acomodar os interesses um dos outro ou terão um relacionamento muito mais conflituoso.

Isso nos traz de volta à armadilha de Tucídides. Mas Allison enfatiza que nada aqui está gravado em pedra. A guerra entre Estados Unidos e China não é inevitável. Seu livro, ele diz, é sobre diplomacia, não sobre destino.

