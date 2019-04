O momento em que ladrões usam escavadeira para roubar caixa eletrônico inteiro

Image caption Ladrões usaram escavadeira que estava em uma construção próxima

Ladrões usaram uma escavadeira e um Citroën Berlingo para arrancar da parede e roubar um caixa eletrônico. O crime aconteceu na madrugada de domingo, na Irlanda do Norte.

A ação durou menos de quatro minutos e, apesar de o valor roubado não ser revelado, acredita-se que uma grande quantidade de dinheiro foi levada.

É o nono furto de caixa eletrônico registrado no país somente neste ano. Outros dois assaltos foram contabilizados do outro lado da fronteira, na Irlanda, e a polícia suspeita que diferentes gangues possam estar envolvidas com esse tipo de assalto.

O caixa eletrônico roubado no domingo ficava na parede de uma loja de conveniência de um posto de combustível. Pelas imagens do circuito interno de televisão, é possível ver pelo menos três pessoas usando roupas pretas e com os rostos cobertos.

As câmeras capturaram o momento em que a escavadeira se aproxima, junto com o outro veículo, por volta das 4h30.

Primeiro, a escavadeira é usada para arrancar o caixa eletrônico, que é deixado no chão.

Uma pessoa sai correndo e volta, em seguida, acompanhada do veículo. Então, a escavadeira é usada novamente para colocar o caixa eletrônico em cima do carro.

Os ladrões fogem em seguida, deixando a escavadeira para trás.

Em março, a polícia criou uma equipe especial para investigar esse tipo de assalto. Há um suspeito preso.

O dono da última loja afetada, Martin O'Kane, acredita que por causa desse tipo de ataque "haverá cada vez menos caixas eletrônicos". No Reino Unido, é muito comum caixas eletrônicos nas paredes, no meio da rua, sem proteção.

"Agora basicamente roubam um a cada semana. Provavelmente, não vou ter mais um caixa aqui e a comunidade local vai sair perdendo", lamentou.

