Veja como será o gigantesco aeroporto que a China constrói em Pequim

A capital chinesa vai ganhar mais um mega-aeroporto.

Batizado de Daxing, ele será o "maior terminal aeroportuário em um prédio só". Vai se espalhar por um milhão de metros quadrados e terá dois andares para chegadas e partidas.

Com previsão de inauguração para setembro, deve receber 100 milhões de passageiros por ano.

O acesso será facilitado por uma linha de trem que conectará o aeroporto com outras cidades e pela ligação do terminal com o metrô de Pequim.

A construção "inteligente" conta com uma série de mecanismos para usar energia de forma eficiente - paineis solares, veículos movidos a energia limpa e estruturas para coletar água da chuva.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!