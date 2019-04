Acidente com ônibus turístico deixa 28 mortos na ilha da Madeira, em Portugal

Direito de imagem EPA Image caption O ônibus caiu em meio a casas depois de ter saído da estrada

*Esta matéria está sendo periodicamente atualizada

Um acidente com um ônibus que conduzia turistas na ilha de Madeira, em Portugal, matou ao menos 28 pessoas e deixou outras vítimas feridas.

As mortes foram confirmadas pela agência de notícias Lusa.

Segundo o jornal alemão Bild, havia 50 passageiros no ônibus.

O veículo saiu da pista e capotou em um barranco, parando perto de casas, na cidade de Caniço.

O prefeito do lugar, Filipe Sousa, disse ao canal SIC TV que todos os turistas no ônibus eram alemães - mas não está claro se há vítimas de outros países ou que estavam fora do ônibus.

