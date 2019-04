Direito de imagem Getty Images Image caption Três igrejas e três hotéis foram alvo dos ataques no domingo de Páscoa

Até domingo passado, poucas pessoas, mesmo no Sri Lanka, sabiam quem era o National Thowheed Jamath (NTJ), o pequeno grupo extremista islâmico responsabilizado por um dos piores ataques extremistas no mundo desde 11 de setembro de 2001.

O grupo foi apontado por autoridades do país como responsável pelas oito explosões que deixaram mais de 310 mortos e 500 feridos e devastaram hotéis e igrejas cristãs no domingo de Páscoa, na capital, Colombo, e em outras duas cidades.

Até a manhã desta terça, ninguém tinha assumido a autoria dos ataques, mas o porta-voz do governo Rajitha Senaratne culpou a organização e alertou que ela não atuou sozinha. "Há uma rede internacional sem a qual estes ataques não poderiam ter sido bem-sucedidos", disse.

Desde o taque, o país está sob toque de recolher e as redes sociais foram bloqueadas para evitar a difusão de mensagens violentas.

A maioria das vítimas são do Sri Lanka, mas também perderam a vida cidadãos de países como Austrália, China, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, Portugal, Reino Unido e Turquia, que se encontravam em alguma das três igrejas ou três hotéis atacados. Outros 87 explosivos não acionados foram encontrados na segunda-feira em terminais de ônibus.

Segundo a polícia local, mais de 40 suspeitos foram detidos.

O que se sabe sobre o National Thowheed Jamath?

Acredita-se que o NTJ tenha sido criado há cerca de três anos, após um grupo de jovens muçulmanos radicais se separar de outro grupo islâmico extremista, o Thowheed Jamath do Sri Lanka.

Segundo especialistas em contraterrorismo, sua base de operações foi instalada desde então no leste do país, distante da costa ocidental mais cosmopolita.

Em março de 2017, surgiram as primeiras notícias sobre o grupo, após seu envolvimento no violento conflito em Kattankudy, uma comunidade majoritariamente muçulmana próxima da cidade de Batticaloa, onde ocorreu um dos ataques de domingo.

No ano passado, o grupo foi responsabilizado por uma série de atos de vandalismo contra templos budistas, como a destruição de várias estátuas de Buda em Mawanella, na região central da ilha, mas, desde então, não se ouviu mais falar dele.

Como o grupo está organizado?

Segundo especialistas consultados pelo programa Newshour, da BBC, a NTJ é composta quase exclusivamente por jovens e não parece ter uma hierarquia ou estrutura sólida, nem líderes mais velhos.

De acordo com alguns relatórios, sua principal figura é Mohamed Zahran, um jovem pregador extremista cujo nome apareceu em documentos de inteligência que alertavam para a possibilidade de ataques e que, aparentemente, foram subestimados pelo governo do Sri Lanka.

Alan Keenan, diretor para Sri Lanka da organização não governamental International Crisis Group, disse à BBC que, após o vandalismo em Mawanella no ano passado, a polícia prendeu um grupo de adolescentes discípulos de Zahran.

O grupo era relevante antes dos ataques?

O NTJ é considerado um grupo marginal extremista dentro de uma pequena minoria religiosa. Só 9,7% da população do Sri Lanka, de cerca de 21 milhões de pessoas, são muçulmanos, diante da maioria budista de 70% das pessoas no país.

Diferentemente de outros grupos extremistas, sua presença nas redes sociais também é pequena. Ainda que tenha uma página no Facebook, ela está há semanas sem ser atualizada, e a NTJ não publica nada no Twitter desde março de 2018.

O site do grupo também parece estar fora do ar, ainda que não esteja claro se isso aconteceu antes ou depois dos ataques de domingo.

Qual é sua ideologia?

Até os atentados, a organização era geralmente percebida como um grupo antibudista que buscava impulsionar o islamismo de forma violenta no Sri Lanka.

Segundo Keenan, os recentes ataques mostram que a NTJ busca levar o movimento jihadista global à ilha e fomentar ódio, medo e divisões na sociedade.

Qual é sua relação com outras organizações extremistas internacionais?

O governo do Sri Lanka e especialistas em contraterrorismo dizem que a forma como os ataques foram organizados, a data escolhida (o domingo de Páscoa) e a coordenação entre as explosões sugerem vínculos com outras organizações extremistas internacionais.

O presidente do país, Maithripala Sirisena, disse que agências de inteligência do Sri Lanka consideram que os ataques foram apoiados por "organizações terroristas" de outros países.

Especialistas em segurança consultados pela BBC concordam que a coordenação dos ataques mostra que foram detalhadamente planejados, o que sugere que a NTJ pode ter recebido "considerável financiamento e experiência" de outros grupos extremistas de fora do país.

"Agora, estamos investigando o apoio internacional que tiveram, como prepararam os autores dos ataques suicidas e produziram bombas como estas", comentou Senaratne.

Ainda que tais vínculos sejam desconhecidos, especialistas acreditam que, dada a composição da NTJ (jovens ligados às suas comunidades, mas sem líderes fortes ou mais velhos), ela se assemelha a outros grupos locais do mundo muçulmano com os quais o autodenominado Estado Islâmico (EI) buscou formar alianças.

Fontes de inteligência dos Estados Unidos também garantiram que o modus operandi do grupo é parecido com o empregado tradicionalmente pelo EI, ainda que outros grupos islamistas radicais como a Al Qaeda também tenha experiência em organizar e realizar ataques suicidas simultâneos.

Jovens muçulmanos do Sri Lanka lutaram para o EI nas guerras na Síria e no Iraque e, como o grupo perdeu seus últimos bastiões no Oriente Médio, acredita-se que muitos de seus combatentes tenham voltado para seus países.

