Como o rosto humano chegou à forma atual

Direito de imagem RODRIGO LACRUZ/NYU COLLEGE OF DENTISTRY Image caption Humanos de hoje têm cabeça menor, sobrancelha mais cheia e rosto mais magro

Os humanos têm uma cabeça menor, sobrancelhas mais cheias e expressivas, além de um rosto mais magro do que nossos ancestrais.

A face humana atual é muito diferente daquela dos hominídeos já extintos, como os neandertais.

E também é diferente de nossos parentes mais próximos, como os bonobos e os chimpanzés.

Mas como e por que o rosto humano evoluiu dessa maneira?

Embora já soubéssemos que nosso rosto é como o conhecemos hoje por razões biomecânicas e fisiológicas, agora um novo estudo publicado na revista Nature Ecology & Evolution aponta que as relações sociais também influenciaram nessa evolução.

A importância da comunicação

O rosto é um complexo esquelético formado por 14 ossos que abrigam partes dos sistemas digestivo, respiratório, visual e olfativo, que nos permitem comer, respirar, ver e ouvir.

Direito de imagem UNIVERSIDAD DE YORK Image caption Paul O'Higgins, professor da Universidade de York, no Reino Unido, é um dos autores do estudo sobre o rosto humano

Por exemplo, nossos rostos foram reduzindo à medida que nossa capacidade de cozinhar e processar alimentos nos permitiu mastigar menos.

"Sabemos que fatores como dieta, fisiologia respiratória e o clima contribuíram para a forma da face humana moderna. Mas interpretar sua evolução apenas nesses termos seria uma simplificação excessiva", explica Paul O'Higgins, da Universidade de York, no Reino Unido.

O'Higgins é um dos autores do estudo em que cientistas da Faculdade de Odontologia da Universidade de Nova York, nos EUA, a Universidade Estatal do Arizona e a Universidade Complutense de Madri.

Os cientistas analisaram as mudanças na evolução da face desde os primeiros hominídeos africanos até o surgimento da anatomia humana moderna.

E sua conclusão é que a evolução do rosto pode ter sido motivada em parte por nossa necessidade de ter boas habilidades sociais.

Segundo eles, um dos fatores que fizeram nosso rosto evoluir foi a necessidade de ter mais opções para gestos e comunicação não verbal.

Essas são habilidades vitais para estabelecer as grandes vínculos sociais que supostamente ajudaram o Homo sapiens a sobreviver, como explicado em um comunicado da Universidade de York.

Em vez da expressiva testa de outros hominídeos, os humanos desenvolveram uma testa mais achatada e sobrancelhas mais visíveis e volumosas, capazes de realizar uma maior variedade de movimentos, o que nos permite expressar uma ampla gama de emoções.

Direito de imagem Getty Images Image caption Segundo o estudo, um dos fatores que fez nosso rosto evoluir foi a necessidade de se comunicar melhor

"Com o rosto, podemos apontar mais de 20 categorias diferentes de emoção através da contração ou relaxamento dos músculos", explica O'Higgins.

Ele acrescenta: "É improvável que nossos primeiros antepassados ​​humanos tenham a mesma destreza facial que nós".

E como será o rosto humano no futuro?

"As dietas modernas mais suaves e as sociedades industrializadas podem fazer com que o rosto humano continue diminuindo de tamanho", diz O'Higgins.

Mas acrescenta: "Há limites sobre o quanto o rosto humano pode mudar. Por exemplo, a respiração requer uma cavidade nasal grande o suficiente".

Assim, os cientistas do estudo acreditam que ele seguirá evoluindo, mas não se sabem exatamente como.

Teremos de esperar para saber.

