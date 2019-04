Farsante tira 'fortuna' de britânica se passando pelo ator Jason Statham, de 'Velozes & Furiosos'

Direito de imagem Valerie Macon/AFP/Getty Images Image caption Golpista se passou pelo ator Jason Statham para enganar mulher britânica e conseguir dinheiro

Um golpista se passou pelo ator de Hollywood Jason Statham para extorquir uma mulher no Reino Unido, por meio de conversas online.

Esse tipo de crime alcançou níveis "epidêmicos", segundo a polícia da Grande Manchester, que recebe relatos de cerca de mil vítimas por mês.

Os policiais acreditam que o número de vítimas pode ser até dez vezes maior, já que muitas vítimas dessas fraudes não registram os casos.

"É o crime de massa do século 21", definiu o detetive Craig Moylon.

Uma vítima que mora na Inglaterra contou à BBC que perdeu uma fortuna depois de ser enganada por um golpista. A mulher, que pediu para não ser identificada, afirmou que foi alvo da fraude em um momento vulnerável, após a morte da mãe e do noivo.

"Sou uma pessoa muito forte, mas obviamente certas coisas acontecem com você e você baixa a guarda", disse.

Aproximação pelo Facebook

A vítima contou que o primeiro contato online com a pessoa que se passou por Jason Statham aconteceu quando ela fazia parte de uma página do Facebook dedicada ao ator, estrela de Velozes & Furiosos.

"Eu pensei 'Que legal da parte dele, falar com os fãs'. Eu provavelmente fiquei fascinada, não sei", ela disse.

O golpista estimulou a vítima a trocar mensagens com ele pelo WhatsApp, por onde eles tiveram vários diálogos durante alguns meses.

Image caption Em mensagem pelo WhatsApp, em inglês, o golpista pediu foto da vítima

A mulher conta que, na época, a sensação era de que ela estava construindo uma relação com o ator. Olhando para trás, contudo, a avaliação é diferente.

"Não sinto que eu estava bem devido ao que eu tinha passado", afirmou.

O golpista que se passou por Statham disse que a amava e, em determinado momento, pediu ajuda para resolver problemas financeiros, argumentando que o pagamento por um filme estava atrasado.

Foi quando a vítima fez uma série de pagamentos a ele, que totalizaram centenas de milhares de libras.

Image caption Pelo WhatsApp, o golpista pediu dinheiro e disse que ela seria uma "mulher especial" pelo resto da vida dele

Ela não quis revelar quanto foi a exata quantidade de dinheiro que transferiu. "Foi um valor considerável, que teria feito diferença na minha vida e na da minha família".

A mulher procurou a polícia da Grande Manchester e a equipe de crimes financeiros começou a investigar o caso.

"Essa senhora foi vítima de uma pessoa que a enganou em um momento muito vulnerável da vida dela", disse o detetive Moylon. "Quando você vê as mensagens sem piedade que ela recebeu dessa pessoa e você percebe a exploração, é impressionante", disse ele.

A polícia não conseguiu processar ninguém pela fraude e acredita que o criminoso operou de fora do Reino Unido.

Image caption Em mensagem em inglês, o golpista pede a transferência de dinheiro e, sem resposta da vítima, questiona onde ela está e diz que está com saudade

A mulher, que disse que ficou menos confiante nas pessoas após o ocorrido, é apenas uma das cerca de mil vítimas que a polícia da região registra por mês.

"Sabemos que essa é a ponta do iceberg", disse Moylon. "A quantidade de pessoas que registram as fraudes representa provavelmente de 5% a 10% do número total de vítimas. A fraude é uma epidemia e precisamos enfrentá-la."

