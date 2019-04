O casal que mora com 110 cachorros no Ártico

Audun e sua esposa, Mia, vivem com 110 cães no arquipélago norueguês de Svalbard.

"A vida com cachorros é melhor. São amigos de quatro patas que ficam felizes em te ver sempre que você aparece", define Audun.

"Eles melhoram as nossas vidas." Tudo começou em 2017, quando o casal comprou um grande terreno para abrigar cães. Em dois anos, já tinham mais de 100.

"Hoje, temos 110 filhos. Quando a gente se deu conta, já tínhamos um monte de cães", diz Audun.

Os huskies do casal fazem tours em trenós com turistas que visitam Svalbard. Apesar de ser congelante, essa cidade é a que está aquecendo mais rapidamente no mundo, em decorrência das mudanças climáticas.

Audun quer reduzir o número de turistas na região, para amenizar o impacto ambiental, ainda que isso afete negativamente seus negócios.

Desde que eu consiga alimentar meus cães e a mim mesmo, e ter uma casa, estou bem", afirma.

