A guarda-costas que acaba de se tornar rainha da Tailândia

Nas imagens divulgadas da cerimônia, o rei é visto derramando água sagrada na cabeça da rainha

A Tailândia tem uma nova rainha. O rei Maha Vajiralongkorn, de 66 anos, se casou com a vice-comandante de sua equipe de segurança pessoal e lhe deu o título, de acordo com um anúncio da casa real tailandesa.

De acordo com o anúncio, "o rei Vajiralongkorn decidiu promover a general Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya, sua consorte real, a rainha Suthida, e ela terá o título e status da realeza como parte da família real".

O comunicado inesperado foi feito pouco antes das elaboradas cerimônias de coroação do rei Vajiralongkorn, previstas para ter início neste sábado. Na ocasião, o monarca que já comanda o país desde 2016 será confirmado formalmente no poder.

O ritual seguirá as tradições budista e brâmane, e durará três dias, culminando com uma procissão pela capital, Bangkok. A cerimônia deve custar US$ 30 milhões (R$ 119 milhões), de acordo com o jornal britânico The Guardian.

Nova rainha era parceira de longa data

Em 2014, Vajiralongkorn nomeou Suthida Tidjai, uma ex-comissária de bordo, vice-comandante de sua guarda pessoal

A rainha Suthida é parceira de longa data do rei Vajiralongkorn, que já se divorciou três vezes e tem sete filhos. Ela é vista com ele em público há muitos anos, embora sua relação nunca tenha sido oficialmente reconhecida.

Em 2014, quando ainda era príncipe, Vajiralongkorn nomeou a ex-comissária de bordo da empresa aérea Thai Airways vice-comandante de sua unidade pessoal de guarda-costas. Já reinando, ele a promoveu a general do Exército do país em dezembro de 2016.

Imagens da cerimônia de casamento foram exibidas em canais de TV tailandeses na noite de quarta-feira. Outros membros da família real e conselheiros do palácio estavam presentes.

Nas cenas transmitidas, o rei é visto derramando água sagrada na cabeça da rainha. O casal assina, então, um registro de casamento.

Tailândia é uma monarquia parlamentarista

O rei Vajiralongkorn, também conhecido como rei Rama 10º, tornou-se o monarca constitucional após a morte de seu pai, em 2016. Mas sua coroação só pode acontecer após um período de luto pelo monarca anterior, que foi cremado um ano após sua morte.

Bhumibol Adulyadej ficou no posto por 70 anos e era o monarca que reinava havia mais tempo no mundo até sua morte.

A Tailândia é uma monarquia parlamentarista desde 1932. O rei é o chefe de Estado, enquanto um primeiro-ministro é o chefe de governo.

Os poderes do monarca são limitados pela Constituição do país, mas a família real tailandesa desfruta de grande lealdade, influência e riqueza, com o rei sendo considerado o protetor espiritual do povo.

