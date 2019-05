O festival de armas de fogo com lista de espera de 10 anos nos EUA

Duas vezes por ano, o Estado americano do Kentucky torna-se o destino favorito dos aficionados por armas de fogo.

Cerca de 20 mil deles se reúnem em abril e em outubro no Machine Gun Shoot and Military Gun Show com um único objetivo: destruir tudo.

Ali, eles fazem disparos com metralhadoras, fuzis e até canhões. Os alvos são barris de gasolina e carros abandonados.

O resultado é um show pirotécnico que termina todos os dias com uma sessão noturna de tiro.

De tão popular, o evento tem fila de espera longa: são necessários pelo menos 10 anos para conseguir um lugar na linha de fogo principal.

Os que não têm a mesma sorte, tem de se contentar com outros espaços. Quem não tiver sua própria arma de fogo também pode alugar ou comprar uma de segunda mão.

O comércio de armas automáticas novas é proibido nos Estados Unidos, mas as usadas podem ser negociadas livremente.

O evento acontece desde 1965 e dura dois dias.

