A incrível foto de águia que viralizou e surpreendeu fotógrafo amador: 'Senti a brisa das asas'

Direito de imagem Steve Biro Image caption Steve Biro fez registro de águia-de-cabeça-branca em santuário de aves de rapina no Canadá

Um fotógrafo amador canadense diz estar "maravilhado" pela repercussão mundial da imagem que registrou de uma águia-de-cabeça-branca (também conhecida como águia-americana ou águia-careca) em pleno voo.

Steve Biro tirou a foto de Bruce, a águia, na Canadian Raptor Conservancy, um santuário de aves de rapina em Ontário, no Canadá.

Em seguida, publicou a imagem em grupos de fotógrafos no Facebook. O registro rapidamente viralizou.

Na foto, a águia aparece em pleno voo sobre o rio e "olhando" para a câmera. Suas asas abertas tocam levemente a água, numa simetria perfeita.

A imagem é uma das centenas que Biro tirou de Bruce naquele dia.

"Ele está perfeitamente dentro do quadro; as duas asas estão tocando a água", diz ele à BBC. "Aquela [fotografia] foi a que me pareceu mais especial. Mas não sabia qual seria a reação das pessoas", acrescenta.

A foto chegou à primeira página da rede social Reddit e virou notícia em todo o mundo.

As aves normalmente não se sentem perturbadas por fotógrafos que visitam o santuário. Mas Biro diz a águia parecia irritada com o posicionamento de sua câmera.

"Ele estava realmente tentando me afastar de onde eu estava", diz.

"Senti a brisa das asas quando ele voou sobre mim. As outras pessoas que estavam lá ficaram assustadas quando ele veio na minha direção. Foi realmente muito emocionante".

Biro conta que, assim que se levantou da pedra onde estava sentado, Bruce voou e reivindicou o local para si.

Ele vem tirando fotos há 10 anos como hobby - "de natureza, paisagens, cidades... gosto de tudo".

Mas Biro confessa ter uma "queda" por imagens de pássaros.

"Há algo neles que para mim é cativante", diz Biro.

"A maneira como caçam, a maneira como interagem. Às vezes, você os observa fazendo coisas. Eles são brincalhões, assim como as crianças. É incrível como podemos ver características humanas nos pássaros - e nos animais em geral".

Segundo ele, a fotografia o desafia a ver o mundo "como se fosse criança de novo".

As águias-de-cabeça branca são nativas da América do Norte.

Nos Estados Unidos, onde é o símbolo nacional, a ave faz ninhos em mais da metade do país. No Canadá, é mais comumente encontrada na Colúmbia Britânica, nas pradarias e em partes de Ontário.

