Ranking lista melhores países para estudantes, empreendedores e imigrantes qualificados

Direito de imagem Getty Images Image caption Estocolmo, capital da Suécia; país um dos países mais abertos da OCDE a imigrantes com alta escolaridade ou empreendedores

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgou na quarta-feira (29/5) rankings dos países-membros da entidade mais atraentes para estudantes universitários, empreendedores ou imigrantes altamente qualificados.

Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Suécia e Suíça estão entre as nações mais bem posicionadas nas listas, que levam em conta fatores como facilidade para obter vistos, qualidade de vida e perspectivas de carreira.

Já países como Estados Unidos, Grã-Bretanha e França têm desempenho oscilante, pontuando bem em alguns quesitos e deixando a desejar em outros.

Os rankings são integrados por 35 dos 36 países da OCDE - a Lituânia, última nação a ingressar no bloco, ficou de fora.

A OCDE é um fórum que promove políticas públicas, realiza estudos e auxilia no desenvolvimento de seus membros. A organização inclui boa parte dos países mais desenvolvidos do mundo e alguns emergentes, como México, Chile e Turquia.

O Brasil tem hoje o status de parceiro-chave da OCDE e pleiteia se tornar membro pleno do grupo. Confira os rankings completos abaixo.

Melhores países para imigrantes qualificados (com mestrado ou doutorado)

Direito de imagem Getty Images Image caption Sydney, na Austrália; país tem sociedade inclusiva e oferece boas perspectivas para profissionais qualificados

Quando a dificuldade de obter um visto não é levada em conta, os EUA lideram esse ranking graças a seu grande mercado de trabalho e à força de sua economia, além das condições fiscais vantajosas e da qualidade das oportunidades profissionais.

Mas o país perde posições por causa de seu alto índice de rejeição de vistos.

Por outro lado, Suécia, Suíça, Luxemburgo e Eslovênia têm sistemas migratórios mais abertos e pontuam bem nesse quesito.

Austrália e Nova Zelândia também estão entre os primeiros colocados, principalmente por terem sociedades inclusivas e boas perspectivas futuras para profissionais.

De forma geral, as nações no topo do ranking têm alto padrão de vida e forte demanda por trabalhadores qualificados.

1 - Austrália

2 - Suécia

3 - Suíça

4 - Nova Zelândia

5 - Canadá

6 - Irlanda

7 - EUA

8 - Holanda

9 - Eslovênia

10 - Noruega

11 - Luxemburgo

12 - Alemanha

13 - Dinamarca

14 - Islândia

15 - Estônia

16 - Reino Unido

17 - Áustria

18 - Finlândia

19 - Bélgica

20 - Eslováquia

21 - Portugal

22 - França

23 - Coreia do Sul

24 - República Tcheca

25 - Japão

26 - Hungria

27 - Espanha

28 - Letônia

29 - Chile

30 - Israel

31 - Polônia

32 - Itália

33 - Grécia

34 - México

35 - Turquia

Melhores países para imigrantes empreendedores

Direito de imagem Getty Images Image caption Toronto, no Canadá; país pontua bem quando se consideram facilidade para fazer negócios e regras burocráticas

Os cinco melhores países para imigrantes quem desejem empreender são diferentes dos mais atraentes para profissionais qualificados.

Canadá, Nova Zelândia, Irlanda e os EUA pontuam bem quando se leva em conta a facilidade para fazer negócios e as regras burocráticas. A Suíça, por sua vez, avança várias posições no ranking por ter os menores impostos para empresas de toda a OCDE.

Mas quando se leva em conta a dificuldade para obter um visto de empreendedor, os EUA e a Irlanda caem posições ,sendo substituídos por Suécia e Noruega.

Nos EUA, exige-se um investimento mínimo de US$ 1 milhão para a obtenção de um Visto de Imigrante Empreendedor (EB-5) e a criação de ao menos dez postos de emprego. Já países nórdicos têm exigências de investimento mais baixas.

1 - Canadá

2 - Nova Zelândia

3 - Suíça

4 - Suécia

5 - Noruega

6 - Alemanha

7 - Austrália

8 - Finlândia

9 - Dinamarca

10 - Irlanda

11 - Áustria

12 - Holanda

13 - EUA

14 - Coreia do Sul

15 - Eslovênia

16 - Reino Unido

17 - Estônia

18 - Espanha

19 - Luxemburgo

20 - Japão

21 - Bélgica

22 - Portugal

23 - Eslováquia

24 - França

25 - República Tcheca

26 - Hungria

27 - Polônia

28 - Itália

29 - Letônia

30 - Chile

31 - Israel

32 - Grécia

33 - México

34 - Turquia

35 - Islândia

Melhores países para estudantes universitários (imigrantes em potencial)

Direito de imagem Getty Images Image caption Zermatt, na Suíça; país permite que pessoa com visto de estudante trabalhe e pague mesma mensalidade que locais

Noruega, Alemanha e Suíça pontuam bem no quesito "renda e impostos" por permitirem que pessoas com visto de estudante trabalhem e por cobrarem as mesmas mensalidades de alunos estrangeiros e locais.

França e Itália ganham pontos por facilitarem a transição entre estudo e trabalho, após a graduação dos estudantes.

Em geral, países onde a língua inglesa é amplamente falada (como EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia) também ocupam posições de destaque nesse ranking.

1- Suíça

2 - Noruega

3 - Alemanha

4 - Finlândia

5 - EUA

6 - Austrália

7 - França

8 - Canadá

9 - Nova Zelândia

10 - Suécia

11 - Reino Unido

12 - Islândia

13 - Holanda

14 - Dinamarca

15 - Portugal

16 - Coreia do Sul

17 - Eslovênia

18 - Áustria

19 - Eslováquia

20 - Luxemburgo

21 - Itália

22 - Espanha

23 - Irlanda

24 - Bélgica

25 - Japão

26 - Estônia

27 - Polônia

28 - República Tcheca

29 - Letônia

30 - Hungria

31 - Chile

32 - Israel

33 - Grécia

34 - México

35 - Turquia

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!