Por que autoridades nos EUA querem demolir escola do massacre de Columbine

Autoridades querem demolir a escola Columbine, no Colorado (EUA), onde um massacre deixou 15 mortos em 1999.

Dois adolescentes foram responsáveis pela matança que se tornou símbolo dos ataques a escolas no país.

O distrito escolar do condado de Jefferson propôs derrubar e reconstruir a escola para por fim ao que descreveu como "fascinação mórbida" pelo ataque.

O superintendente do órgão, Jason Glass, escreveu aos pais de alunos, dizendo que as pessoas usam Columbine como "uma fonte macabra de inspiração".

Centenas de pessoas tentam entrar na escola todos os anos para uma "peregrinação bizarra". Glass disse que os números de tentativas atingiram "níveis recordes" nos últimos 11 meses.

Ele citou Sol Pais, jovem de 18 anos que viajou ao Colorado em abril e ameaçou escolas locais antes de se matar.

"Em 1999, não havia orientação sobre o que fazer com um edifício como o da escola Columbine", diz a carta.

"Hoje, especialistas em segurança escolar recomendam demolir prédios onde os ataques acontecem. Acreditamos que é hora de a comunidade avaliar essa opção para o edifício existente em Columbine."

Algumas partes da escola Columbine foram reconstruídas após o atentado.

O distrito escolar propõe demolir o prédio atual e reconstruir a escola em um local mais a oeste, mantendo o nome, as cores e o mascote da escola.

A biblioteca Hope Memorial, erguida após o massacre, poderia ser mantida e serviria como referência para o novo edifício.

O que ocorreu em Columbine?

Em 20 de abril de 1999, dois estudantes - Eric Harris e Dylan Klebold - mataram 12 jovens e um professor antes de cometerem suicídio.

Na época, foi o massacre em escolas mais mortífero da história dos EUA. Só em 2012 o número de mortos foi superado, quando houve um ataque na escola infantil Sandy Hook.

O massacre de Columbine influenciou vários outros ataques em escolas, com atiradores se referindo especificamente ao caso.

Um memorial para as vítimas foi inaugurado em 2007. Eventos ocorreram por ocasião do vigésimo aniversário do ataque.

Demolir escolas é uma ideia nova?

Não. A escola infantil Sandy Hook, onde um atirador matou 26 pessoas - a maioria com menos de sete anos -, foi demolida e reconstruída após o massacre, com sistemas mais rígidos de segurança.

A igreja batista em Sutherland Springs, no Texas, também foi reconstruída após 26 pessoas serem mortas dentro dela, em 2017.

E a escola West Nickel Mines, na Pensilvânia, foi demolida após cinco estudantes amish serem assassinadas. A escola New Hope foi erguida para substituí-la.

