Apagão gigantesco deixa sem luz Argentina e parte do Uruguai

Um gigantesco apagão deixa milhões de pessoas sem luz na Argentina e em parte do Uruguai na manhã deste domingo (16).

Segundo informações locais, cerca de 48 milhões de pessoas estariam às escuras e o problema também teria afetado algumas localidades no Paraguai e no Chile.

A Edesur Argentina, empresa de distribuição de energia do país, informou via Twitter, às 7h50, que uma "falha maciça" no sistema de interconexão tinha causado o apagão.

Segundo a Edesur, o problema também teria afetado o sul do Brasil, mas o Operador Nacional do Sistema Elétrico (Operador Nacional do Sistema Elétrico) disse que o apagão não teve reflexos no Brasil.

A Argentina, com 44 milhões de habitantes, e o Uruguai, com 3,4 milhões, compartilham um sistema elétrico interconectado centrado na represa binacional de Salto Grande, localizada cerca de 450 km ao Norte de Buenos Aires e aproximadamente a 500 km de Montevidéu.

"Às 7h07 (10h07 em Brasília) houve o colapso do Sistema de Interconexão da Argentina (SADI), que provocou uma queda de energia em todo o país e também afetou o Uruguai", afirmou a Secretaria de Energia do país. "As causas estão sendo investigadas e ainda não estão determinadas", continua o comunicado, explicando que a restauração do serviço "pode ​​levar algumas horas".

A UTE (Administração Nacional de Usinas e Transmissões Elétricas) do Uruguai afirmou, via Twitter, que a falha também havia deixado o país sem luz. Segundo a empresa, parte do sistema de alta tensão já voltou a funcionar e o serviço está sendo restaurado no país.

Em entrevista ao canal de televisão local TN, o subsecretário de Defesa Civil da Argentina, Daniel Russo, disse que o restabelecimento total do serviço "pode demorar entre seis e oito horas", mas que em algumas zonas do país o serviço já estava voltando ao normal.

A capital argentina, Buenos Aires, seguia às escuras até o fim desta manhã.

Quatro províncias argentinas têm eleições para governador marcadas para este domingo: Santa Fé, San Luis, Formosa e Terra do Fogo.

