Harry e Meghan se desligam de instituição de caridade de William e Kate

Direito de imagem PA Image caption O príncipe Harry e Meghan vão se separar da Fundação Real e esperam estabelecer uma nova instituição de caridade até o final do ano, segundo assessores da família real

O príncipe Harry e Meghan vão se desligar da Fundação Real e pretendem criar uma nova instituição de caridade até o final do ano, segundo assessores da família real.

Os casais continuarão trabalhando juntos em iniciativas como a campanha de saúde mental Heads Together.

A fundação disse que a família real estava "incrivelmente orgulhosa" de seu trabalho conjunto.

Criada em 2009, a Fundação Real se concentrou em causas caras aos príncipes, incluindo as Forças Armadas, conservação do meio ambiente e saúde mental.

Em um comunicado, a instituição de caridade - que será renomeada Fundação Real do Duque e da Duquesa de Cambridge - disse que a decisão foi tomada após uma revisão de sua estrutura.

Direito de imagem PA Image caption Os casais subiram ao palco juntos no primeiro fórum da instituição de caridade em Londres em fevereiro de 2018

"Essas mudanças são planejadas para complementar melhor o trabalho e as responsabilidades de Suas Altezas Reais, enquanto se preparam para suas futuras funções, e para alinhar melhor suas atividades de caridade com suas novas famílias", acrescentou.

"O duque e a duquesa de Cambridge e o duque e a duquesa de Sussex estão incrivelmente orgulhosos do que conseguiram juntos através da Fundação Real", afirmou.

Catherine juntou-se à fundação depois que ela se tornou duquesa de Cambridge em 2011, e Meghan se juntou pouco antes de ela e Harry se casarem em 2018.

Os casais subiram ao palco juntos no primeiro fórum da instituição de caridade em Londres em fevereiro de 2018.

O movimento é visto como o passo final na divisão dos deveres públicos dos casais.

Direito de imagem The Royal Foundation via PA Image caption Os casais continuarão trabalhando juntos em iniciativas como a campanha de saúde mental Heads Together.

No começo do ano, o duque e a duquesa deixaram o Palácio de Kensington, onde William e Kate moram com seus filhos.

O príncipe Harry e Meghan nomearam um chefe de comunicações diferente e montaram sua própria conta no Instagram.

Eles também se mudaram para Frogmore Cottage, em Windsor, em abril - pouco antes de Meghan dar à luz seu filho Archie.

