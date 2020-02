O ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, com um valor líquido de cerca de US$ 54,4 bilhões, segundo a revista Forbes. Em novembro de 2019, ele entrou oficialmente na corrida pela nomeação democrata para a Presidência, prometendo, "derrotar Donald Trump e reconstruir a América". Nascido em Massachusetts, o ex-banqueiro de Wall Street construiu um império de comunicações financeiras e já doou milhões a causas políticas, educacionais e de saúde.

Principais temas:

Economia; imigração; controle da posse de armas; mudança climática.

Análise de Anthony Zurcher:

A estratégia de Bloomberg parece ser deixar os atuais principais candidatos disputarem entre si os primeiros estados na sequência de votação e, depois, enfrentá-los em um campo reduzido usando seus recursos quase ilimitados.

É uma jogada arriscada, que só alguém com os recursos do ex- banqueiro pode fazer. E seus votos, de fato, estão aumentando.

É difícil imaginar que os membros mais liberais do partido apoiarão um plutocrata de Nova York, ex-republicano, que é próximo do mundo dos negócios, conservador no âmbito financeiro e já fez oposição às ideias de um sistema seguro de saúde administrado pelo governo e de legalização da maconha.

Por outro lado, Bloomberg pode acabar dividindo os votos moderados nas primárias de março, deixando o caminho mais livre para algum dos favoritos dos liberais.

Arma secreta:

Muito dinheiro. Ninguém fez campanha como Bloomberg. Ele está bombardeado as televisões e a internet de anúncios de uma maneira sem precedentes na história política moderna dos Estados Unidos.