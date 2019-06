Cresce número de não-religiosos no mundo árabe, indica pesquisa

Os árabes estão dizendo que são cada vez mais menos religiosos, de acordo com a maior e mais profunda pesquisa realizada no Oriente Médio e Norte da África.

Esta é uma das constatações do levantamento sobre como os árabes se sentem em relação a uma série de questões - incluindo direito das mulheres, migração, segurança e sexualidade.

Mais de 25 mil pessoas foram entrevistadas para o estudo - conduzido pela rede de pesquisa Arab Barometer a pedido da BBC News Arabic, serviço árabe da BBC - em 10 países e territórios palestinos entre o fim de 2018 e a primavera de 2019.

Confira abaixo os principais resultados:

Desde 2013, o número de pessoas em toda a região que se identifica como "não religiosa" subiu de 8% para 13%. O aumento é maior entre aqueles que têm menos de 30 anos, entre os quais 18% se identificam como não-religiosos, de acordo com a pesquisa.

Apenas o Iêmen apresentou queda nessa categoria.

Mulheres

A maioria das pessoas da região apoia o direito de uma mulher se tornar primeira-ministra ou presidente. A exceção foi a Argélia, onde menos de 50% dos entrevistados concordaram que era aceitável ter uma mulher chefe de Estado.

Mas quando se trata da vida doméstica, a maioria - incluindo a maior parte das mulheres - acredita que os maridos devem ter sempre a palavra final nas decisões familiares. Apenas no Marrocos menos da metade da população acha que o marido deve tomar sempre a decisão final.

A aceitação da homossexualidade varia, mas é baixa ou extremamente baixa em toda a região. Mesmo no Líbano, que tem a reputação de ser mais socialmente liberal do que os países vizinhos, esse percentual é de 6%.

O assassinato pela honra é quando os parentes matam um membro da família, geralmente uma mulher, por ter supostamente manchado a honra da família.

Líderes

Todas as regiões pesquisadas avaliaram as políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, no Oriente Médio como menos positiva do que a de seus homólogos russo, Vladimir Putin, e turco, Recep Tayyip Erdogan.

Em contrapartida, em sete dos 11 locais pesquisados, pelo menos metade da população aprovava a abordagem de Erdogan.

Já o Líbano, a Líbia e o Egito classificaram as políticas de Putin como melhores do que as de Erdogan.

Maior ameaça

A segurança continua sendo uma preocupação para muitos no Oriente Médio e no Norte da África. Quando questionados sobre que países representam a maior ameaça à sua estabilidade e segurança nacional, depois de Israel, os EUA foram identificados como a segunda maior ameaça na região como um todo, e o Irã ficou em terceiro lugar.

Os totais de cada país nem sempre somam 100 porque "não sei" e "se recusaram a responder" não foram incluídos.

Migração

Em todas as regiões pesquisadas, o estudo sugere que pelo menos uma em cada cinco pessoas estava pensando em emigrar. No Sudão, esse percentual correspondia à metade da população.

Razões de natureza econômica foram predominantemente citadas como fator determinante.

Nem todos têm como meta a Europa Regiões onde as pessoas querem migrar Toque ou clique nos nomes dos lugares e regiões para descobrir as rotas Lugar de origem Destino Argélia

Egito

Iraque

Jordânia

Líbano

Líbia

Marrocos

Territórios Palestinos

Sudão

Tunísia

Iêmen Algeria Egypt Iraq Jordan Lebanon Libya Morocco Palestine Sudan Tunisia Yemen Europe North America GCC me Other Europa

América do Norte

Países do Golfo

MENA*

Outros *Oriente Médio e Norte da África

Os entrevistados podiam escolher mais de uma opção. Se você não conseguir visualizar o gráfico acima, clique aqui para iniciar o conteúdo interativo.

O número de pessoas que consideram partir para a América do Norte aumentou e, embora a Europa seja menos popular do que era, continua sendo a melhor opção para quem pensa em deixar a região.

Por Becky Dale, Irene de la Torre Arenas, Clara Guibourg e Tom de Castella.

Metodologia

O estudo foi realizado pela rede de pesquisa Arab Barometer, que entrevistou 25.407 pessoas pessoalmente em 10 países e territórios palestinos. O Arab Barometer é uma rede de pesquisa baseada na Universidade de Princeton, nos EUA. O instituto realiza pesquisas como esta desde 2006.

Com duração de 45 minutos, as entrevistas, realizadas em grande parte com tablets, foram conduzidas pelos pesquisadores em espaços privados.

A pesquisa é sobre a opinião do mundo árabe, então não inclui o Irã ou Israel, embora contemple os territórios palestinos. A maioria dos países da região está incluída, mas vários governos do Golfo Pérsico se recusaram a dar acesso total e imparcial à pesquisa. Os resultados do Kuwait chegaram tarde demais para serem incluídos na cobertura da BBC em árabe. A Síria não pôde ser incluída devido à dificuldade de acesso.

Por razões legais e culturais, alguns países pediram para pular algumas perguntas. Essas exclusões são levadas em conta na hora de expressar os resultados, com as limitações claramente apresentadas.

Você pode encontrar mais detalhes sobre a metodologia no site do Arab Barometer.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!