Bomba da 2ª Guerra explode e deixa cratera em campo na Alemanha

Image caption Imagem feita por drone mostrou o impacto da explosão

Em um primeiro momento, não ficou claro o que havia causado uma explosão tão forte na Alemanha, capaz de registrar um pequeno terremoto.

Ocorrida às 03:52 (horário local) do domingo, 23/06, a explosão surpreendeu os moradores da região de Limburg, na região central do país, e deixou uma cratera de 10 metros de largura e quatro metros de profundidade em um campo.

Uma foto tirada por um drone revelou o impacto da explosão noturna.

Inicialmente, a polícia havia informado que não havia "uma indicação definitiva" de que houvesse ocorrido uma explosão inesperada.

Porém, após uma investigação mais detalhada na zona rural de Ahlbach, especialistas em bombas disseram "com quase 100% de certeza" que se tratava de uma bomba da 2ª Guerra Mundial, provavelmente um artefato de 250 kg que havia sido jogado de um avião durante o conflito.

Bombas antigas não detonadas são comuns na Alemanha. Segundo autoridades, muitas vezes os detonares se degradam e a bomba acaba explodindo sozinha.

De acordo com moradores da região, um depósito ferroviário nas proximidades foi bombardeado pelos Aliados no final da guerra. Ainda segundo os residentes, outras bombas antigas já haviam sido encontradas no local anteriormente.

Um porta-voz local explicou para a imprensa que o risco de ser atingido por uma explosão de bombas antigas como essa é menor que o de ser alvo de um raio.

