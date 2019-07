Quem é a princesa Haya e por que ela fugiu de Dubai para o Reino Unido?

Direito de imagem Getty Images Image caption A princesa Haya fugiu do marido, emir de Dubai, e está se escondendo em Londres

A princesa Haya Bint al-Hussein, uma das mulheres do emir de Dubai, xeque Mohammed Al Maktoum, diz temer por sua vida após ter fugido do marido e se refugiado em Londres.

Mohammed, de 69 anos, postou recentemente um poema furioso no Instagram acusando uma mulher não identificada de "deslealdade e traição".

Apaixonado por cavalos de corrida, o xeque bilionário é proprietário do haras Godolphin – e foi visto muitas vezes conversando com a rainha Elizabeth 2ª no Royal Ascot, evento tradicional de hipismo que acontece todos os anos no Reino Unido.

A princesa Haya, de 45 anos, se casou com ele em 2004, se tornando sua sexta e mais recente esposa.

Mohammed tem supostamente 23 filhos com diferentes mulheres.

Quem é Haya

Filha do falecido rei Hussein, da Jordânia, Haya é meia-irmã do rei Abdullah II, que governa o país atualmente.

Nascida na Jordânia, ela foi educada no Reino Unido – onde frequentou a Bryanston School, em Dorset, e estudou filosofia, política e economia na Universidade de Oxford.

Antes de chegar a Londres, a princesa teria ido para a Alemanha em busca de asilo.

Acredita-se que ela esteja morando agora em uma casa de 85 milhões de libras (cerca de R$ 412 milhões) na Kensington Palace Gardens, rua nobre no centro de Londres, onde se prepara para uma batalha jurídica na Suprema Corte sobre o futuro da sua família.

O motivo da fuga

Mas o que levou a princesa a deixar para trás sua vida em Dubai e por que ela diz "temer pela sua vida"?

Ainda não está claro o motivo da fuga.

Fontes próximas a Haya afirmam que ela teria descoberto recentemente informações preocupantes sobre o misterioso retorno a Dubai, no ano passado, da princesa Latifa, uma das filhas de Mohammed. Ela fugiu dos Emirados Árabes Unidos pelo mar com a ajuda de um francês, mas foi interceptada por homens armados na costa da Índia e retornou a Dubai.

Na ocasião, Haya, junto com a ex-presidente irlandesa Mary Robinson, defendeu a postura de Dubai em relação ao incidente.

As autoridades do país afirmaram que Latifa estava "vulnerável à exploração" e que "agora estava em segurança em Dubai". Mas ativistas de direitos humanos alegam que ela foi levada de volta à força, contra sua vontade.

Desde então, dizem que a princesa Haya teria descoberto novos fatos sobre o caso e sofrido, consequentemente, uma crescente hostilidade e pressão por parte de integrantes da extensa família do marido até que não se sentiu mais segura no país.

Uma fonte próxima à princesa conta que ela teme ser sequestrada e levada de volta a Dubai.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, o Reino Unido estaria sendo pressionado por meio de canais extraoficiais para extraditá-la.

A embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Londres se recusou a comentar o que diz ser uma questão pessoal entre dois indivíduos.

Questão diplomática

Há, no entanto, uma questão internacional mais ampla nessa história.

Há, no entanto, uma questão internacional mais ampla nessa história.

Pode ser que a princesa Haya, que recebeu uma educação britânica, queira permanecer no Reino Unido.

Se o marido exigir seu retorno, isso pode representar uma dor de cabeça diplomática para o Reino Unido, que tem uma relação próxima com os Emirados Árabes Unidos.

O caso também é incômodo para a Jordânia, já que a princesa Haya é meia-irmã do rei Abdullah II, governante do país.

Aproximadamente 250 mil jordanianos trabalham nos Emirados Árabes Unidos, enviando dinheiro de volta para casa, e a Jordânia não pode arcar com o custo de uma ruptura com Dubai.

