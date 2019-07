'Nada mais que um rumor', diz porta-voz sobre filho de Trump em embaixada no Brasil

Direito de imagem PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images Image caption Eric Trump diz não será embaixador no Brasil

O executivo Eric Trump, filho do presidente americano Donald Trump, afirmou, por meio de porta-voz, que as especulações em torno de sua nomeação como embaixador dos Estados Unidos no Brasil não passam de rumor.

A informação foi enviada à BBC News Brasil por uma representante de Eric, que atualmente é vice-presidente executivo da Trump Organization, império construído pelo pai antes de se tornar presidente dos EUA.

"Eric conduz a Trump Organization e é comprometido com o negócio", afirmou uma auxiliar do terceiro filho do presidente americano. "Mesmo o Brasil sendo um país incrível, isso não é nada mais que um rumor."

A possibilidade de nomeação de Eric Trump havia sido aventada inclusive pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro que deve ser indicado para o posto de embaixador do Brasil em Washington.

Segundo a BBC News Brasil apurou, auxiliares do presidente americano chegaram a rir da hipótese levantada no Brasil.

"É nonsense completo", disse um dos homens próximos a Trump, na condição de anonimato. "Tenho certeza de que é fofoca pura."

Eduardo Bolsonaro: 'mesma cogitação'

Na semana passada, após ter seu nome aventado por Jair Bolsonaro para o cargo de embaixador nos EUA, Eduardo postou um vídeo em uma rede social no qual menciona a hipótese de o filho de Trump se tornar o mais alto representante americano no Brasil.

"Matérias da imprensa estão dizendo que o presidente Donald Trump está fazendo a mesma cogitação e querendo enviar seu filho, Eric Trump, para a embaixada dos EUA no Brasil", disse na última sexta-feira Eduardo Bolsonaro, em vídeo de 7 minutos publicado em sua conta no Instagram.

No vídeo, ele se apresenta como um candidato qualificado para o cargo de embaixador do Brasil em Washington - e menção a Eric Trump surge entre os argumentos que validariam a indicação, pelo presidente brasileiro, do filho para o posto diplomático.

Segundo a imprensa brasileira, a hipótese de que o presidente americano embarcaria no "troca-troca" de herdeiros presidenciais nas embaixadas em Brasília e Washington teria vindo de funcionários do governo brasileiro.

