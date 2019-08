Concurso premia as mais impressionantes fotos de pássaros; veja imagens

Direito de imagem Kevin Ebi/Audubon Photography Awards Image caption Kevin Ebi levou a menção honrosa na categoria profissional ao fotografar uma águia carregando um coelho e uma raposa

Apesar de ser um tema que pode parecer de interesse restrito a alguns apaixonados, a fotografia de pássaros pode gerar imagens muito mais criativas do que se imagina, como mostram os vencedores do Audubon Photography Awards, anunciados em julho.

Organizada pela The National Audubon Society, ONG americana de proteção dessas aves e seu habitat, em parceria com a revista Nature's Best Photography, o prêmio reuniu fotografias em quatro categorias, incluindo Plants for Birds, que propôs aos participantes o desafio de capturar um pássaro e uma planta nativos da região retratada.

Os seis fotógrafos vencedores foram selecionados entre mais de 2.253 participantes dos 50 Estados Americanos, além de Washington D.C. e dez províncias canadaneses.

Muitas das imagens mostram espécies protegidas pelo Migratory Bird Treaty Act (MBTA), lei de proteção das aves migratórias e uma das vitórias da The National Audubon Society, que agora está sendo criticada pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump.

Direito de imagem Kathrin Swoboda/Audubon Photography Awards Image caption Kathrin Swoboda foi a grande vencedora do prêmio ao fotografar um tordo-sargento em um parque perto de sua casa, na Virginia

Direito de imagem Mariam Kamal/Audubon Photography Awards Image caption Vencedora da categoria de amadores, Mariam Kamal fotografou beija-flor em uma viagem a Costa Rica

Direito de imagem Sebastian Velasquez/Audubon Photography Awards Image caption Sebastian Velasquez ganhou a categoria jovem com sua foto de um papagaio-do-mar no Alaska SeaLife Center

Direito de imagem Elizabeth Boehm/Audubon Photography Awards Image caption Uma foto de dois tetraz-cauda-de-faisão garantiu o prêmio da categoria profissional para Elizabeth Boehm

Direito de imagem Michael Schulte/Audubon Photography Awards Image caption O vencedor da categoria Plants for Birds foi Michael Schulte, que fotografou um pássaro da espécie 'Icterus cucullatus' na Califórnia

Direito de imagem Ly Dang/Audubon Photography Awards Image caption Uma foto de um albatroz-de-sobrancelha fez Ly Dang ganhar na categoria Fisher Prize

Direito de imagem Melissa Rowell/Audubon Photography Awards Image caption Melissa Rowell recebeu menção honrosa na categoria de amadores com a foto de um duelo entre duas garças, uma fêmea e um macho, na Flórida

Direito de imagem Joseph Przybyla/Audubon Photography Awards Image caption Imagem de frango-d'água-azul em cima de uma planta para se alimentar de flores fez Joseph Przybyla ganhar a menção honrosa na categoria Plants for Birds

Direito de imagem Garrett Sheets/Audubon Photography Awards Image caption Um triste-pia sobre o capim dourado no pôr do sol foi retratado por Garrett Sheets, ganhador da menção honrosa na categoria jovem

