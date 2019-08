Polícia encontra pacotes de cocaína avaliados em U$S 2 milhões em praia da Nova Zelândia

Direito de imagem North Shore, Rodney & West Auckland Police Image caption Polícia da Nova Zelândia divulgou imagem de pacotes de cocaína encontrados em praia da costa oeste do país

Pacotes de cocaína avaliados em US$ 2 milhões, o equivalente a cerca de R$ 8 milhões, foram encontrados em praia da Nova Zelândia.

A polícia da região da praia de Bethells, no oeste do país, foi alertada sobre o material suspeito e, no local, encontrou cerca de 20 pacotes com embalagens azuis. Depois de testes, a polícia confirmou que o conteúdo é cocaína.

A informação foi divulgada em rede social da Polícia de North Shore, Rodney e West Auckland, junto com foto do material encontrado.

Segundo a AFP, a polícia acredita que a mercadoria estava na Austrália e foi levada pela maré por mais de 2 mil quilômetros, no Mar de Tasman, até a costa da Nova Zelândia. Em agosto de 2018, pacotes de cocaína teriam sido abandonados na costa de Nova Gales do Sul, no sudeste australiano.

"Um barco inflável foi visto pelas patrulhas da fronteira de Nova Gales do Sul em direção ao continente, e autoridades foram enviadas para interceptá-lo", disse Colin Parmenter, inspetor de polícia da Nova Zelândia. "As duas pessoas que estavam no barco foram vistas descarregando a cocaína no mar e foram presas."

Parte desse material foi encontrado em locais ao longo da costa leste da Austrália, do norte de Queensland a Nova Gales do Sul. E a polícia disse que os pacotes que chegaram à Nova Zelândia são semelhantes.

"O produto encontrado na praia de Bethells parece ter sido parte do mesmo carregamento e ter ficado à deriva aqui no ano passado, já que as marcas e embalagens das drogas são semelhantes às apreendidas na Austrália", disse Parmenter.

Em busca de novos pacotes, policiais e funcionários da alfândega da Nova Zelândia fizeram uma varredura na praia e em áreas próximas. A polícia acredita, no entanto, que ainda há uma "pequena possibilidade" de outros pacotes aparecerem.

