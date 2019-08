Operação Dragão: o pouco conhecido – e crucial – papel das tropas africanas no 'segundo Dia D'

Direito de imagem Getty Images Image caption A Operação Dragão foi inicialmente concebida como parte dos desembarques do Dia D

A Operação Overlord, também conhecida como Desembarque do Dia D, não foi a única invasão maciça dos Aliados à França durante a Segunda Guerra Mundial.

No dia 15 de agosto, dois meses depois daquele momento crucial do conflito, houve outro enorme deslocamento de tropas para impedir a invasão de tropas alemãs.

O aniversário da Operação Dragão é comemorado na França na presença de líderes africanos. Este ano, o presidente francês Emmanuel Macron deu as boas-vindas aos seus colegas marfinenses e guineanos, Alassane Ouattara e Alpha Conde.

Soldados de colônias na África constituíam dois terços do exército francês em 1944, que tinha sofrido pesadas perdas após a invasão alemã de 1940.

"As unidades (francesas) com base no sul da França eram constituídas principalmente de países do norte da África", disse o historiador francês Raffael Scheck à BBC.

Direito de imagem Getty Images Image caption Prisioneiros alemães sendo vigiados por um dos muitos soldados argelinos que lutaram no sul da França

Estima-se que mais de um milhão de soldados africanos tenham lutado ao lado dos Aliados durante a Segunda Guerra Mundial.

Energia renovada

Originalmente planejada para o mesmo dia dos desembarques do Dia D no norte da França, 6 de junho de 1944, a Operação Dragão teve que ser cancelada devido à falta de recursos.

No entanto, tornou-se necessária quando o esforço dos Aliados para empurrar as tropas alemãs foi estagnado por problemas de abastecimento.

O objetivo era garantir o controle dos portos no Mediterrâneo francês, o que também abriria outra frente de combate contra os alemães.

"Forças francesas participaram da libertação das cidades portuárias de Toulon e Marselha", explica Scheck.

"Os Aliados tiveram grandes problemas com estruturas de embarque e desembarque, por isso era muito importante tê-las em mãos aliadas o mais rápido possível e o mais intactas possível."

A operação Dragão dividiu opiniões entre os militares aliados. Os britânicos foram contra outra invasão da França e defenderam a concentração dos esforços nas operações aliadas na Itália.

Mas a necessidade de abrir novas linhas de abastecimento na França se impôs, e os desembarques foram adiante.

Fim rápido

De acordo com registros militares americanos, as operações envolveram mais de 500 mil soldados – cerca de 230 mil deles eram franceses.

O ataque foi muito mais rápido do que os desembarques do Dia D, já que as forças alemãs se encontravam enfraquecidas depois da primeira invasão.

Direito de imagem Getty Images Image caption Soldados africanos chegaram a formar dois terços do exército francês em 1944

Enquanto a Operação Overlord durou dois meses e três semanas, a Dragão acabou em um mês.

E foi considerada um sucesso pelas forças aliadas: com mais portos, os Aliados puderam mobilizar mais suprimentos e mais tropas para a luta contra o Eixo na Europa.

Para o historiador britânico Antony Beevor, isso também acelerou o desmantelamento das tropas alemãs na França.

Críticos, no entanto, dizem que os recursos usados ​​na segunda invasão tiveram um impacto direto na Guerra Fria.

'Dívida de sangue'

O argumento é que os soldados aliados deveriam ter sido usados ​​para impedir que a União Soviética ganhasse terreno demais na Europa Oriental.

A correspondência da época entre líderes britânicos e norte-americanos mostra que o primeiro-ministro Winston Churchill e o comandante supremo das Forças Aliadas, general Dwight Eisenhower, estavam divididos sobre a operação.

Direito de imagem Getty Images Image caption Winston Churchill se opôs à Operação Dragão, acreditando que as forças deveriam ser enviadas à frente italiana

No entanto, George Marshall, o chefe do Estado-Maior dos dois presidentes americanos durante a Segunda Guerra Mundial (Franklin D. Roosevelt e Harry Truman) teria sido citado posteriormente por ter dito que a Operação Dragão era "uma das coisas mais bem sucedidas que fizemos".

A contribuição dos soldados africanos para o esforço de guerra permaneceria largamente ignorada.

Os soldados africanos foram dispensados ​​em massa pelo Governo Provisório Francês até o final de 1944.

Direito de imagem Getty Images Image caption Estima-se que um milhão de soldados africanos tenham lutado ao lado dos Aliados

"Basicamente, a França decidiu branquear seu Exército. Por isso, tirou armas e uniformes dos soldados negros e os entregou aos combatentes da resistência da parte continental da França", acrescentou Raffael Scheck.

"Isso deixou um rastro de ressentimento."

As autoridades francesas também aumentaram a polêmica a partir de 1959: quando as colônias se tornaram independentes, as pensões de seus veteranos foram congeladas, uma situação que só seria corrigida em 2010.

Mas em 2017, o presidente francês François Hollande reconheceu que o país tinha uma "dívida de sangue" com os veteranos africanos.

Direito de imagem Getty Images Image caption O papel desempenhado pelos soldados africanos no exército francês durante a Segunda Guerra Mundial continua em grande parte esquecido

"Quando você pensa na libertação da França, a primeira coisa que vem à mente são imagens de Paris sendo libertada do controle nazista ou do soldado americano em seu jipe", diz a jornalista francesa Audrey Pulvar, que participou de campanhas pelo reconhecimento do papel dos soldados africanos.

"Você nunca pensa no soldado das forças coloniais francesas que libertaram Marselha. É hora de colocarmos esse soldado na memória coletiva da França".

