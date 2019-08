Garçom é assassinado por cliente em Paris depois de 'demorar muito' para preparar lanche

Direito de imagem AFP Image caption Atingido no ombro, o garçom morreu no restaurante, apesar dos esforços dos paramédicos para salvá-lo

Um assassinato incomum surpreendeu e chocou a região metropolitana de Paris, na França.

Nesta sexta-feira, nos arredores da capital francesa, um garçom de 28 anos morreu após ser baleado por um cliente insatisfeito.

Segundo a agência de notícias AFP, o agressor abriu fogo contra o rapaz porque o sanduíche que ele havia pedido não ficou pronto com a rapidez esperada.

A polícia local informou que uma investigação foi iniciada para apurar o assassinato do garçom, que trabalhava no subúrbio de Noisy-le-Grand, cidade de cerca de 60 mil habitantes, no leste de Paris.

O suspeito fugiu do local e ainda não foi preso.

'Um restaurante tranquilo'

Equipes de socorristas tentaram salvar o jovem garçom, mas ele morreu no local - o tiro atingiu seu ombro.

Seus colegas disseram à polícia que o agressor havia perdido a calma na loja de sanduíches e pizzas Mistral. Ele ficou nervoso com a demora para seu prato chegar.

O assassinato surpreendeu os moradores e comerciantes locais.

"É triste", disse uma mulher de 29 anos à mídia francesa. "É um restaurante tranquilo, sem problemas. Acabou de abrir há alguns meses."

No entanto, alguns moradores disseram que nos últimos meses houve um aumento de crimes na região, principalmente delitos relacionados ao tráfico de drogas.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!