Microplásticos na água representam 'risco pequeno à saúde', diz estudo

Direito de imagem AFP Image caption Microplásticos têm sido encontrados em rios, lagos e até mesmo em garrafas de água mineral

Microplásticos na água potável não parecem representar um risco para a saúde nos níveis comumente encontrados atualmente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em seu primeiro relatório sobre a questão, a OMS descobriu que partículas maiores e a maioria das menores passam pelo corpo sem serem absorvidas.

Mas disse que as descobertas foram baseadas em "informações limitadas", e exigiu mais pesquisas sobre o assunto.

"Precisamos urgentemente saber mais sobre o assunto", disse o órgão da ONU.

Bruce Gordon, da OMS, comprometeu-se iniciar pesquisas mais amplas durante entrevista à BBC News em 2018, depois que a Orb Media encontrou partículas de plástico em muitas das principais marcas de água mineral engarrafada.

O que diz o relatório?

Os microplásticos, definidos como pequenos pedaços (menos de 5 mm de comprimento) de qualquer tipo de detrito plástico, foram encontrados em rios, lagos, fontes de água potável e em garrafas de água.

Então, o que isso significa para a saúde humana?

Em seu primeiro relatório sobre a questão, a OMS afirma que os microplásticos não parecem representar um risco para a saúde nos níveis atuais, mas acrescenta que muito mais pesquisas são necessárias.

Estudos apropriados sobre plásticos na água só começaram a realmente ser feitos nos últimos dois anos.

Além disso, os estudos realizados não foram padronizados, com diferentes pesquisadores utilizando diferentes filtros para avaliar o número de partículas de plástico presentes em diferentes fontes de água.

"Para dizer que uma fonte de água tem mil micropartículas por litro e outro tem apenas um, poderia simplesmente depender do tamanho do filtro utilizado", explicou Gordon.

"Estamos basicamente em um ponto em que os métodos de estudo eram bastante fracos."

No entanto, Gordon diz que a pesquisa disponível deve ser "bastante reconfortante" para os consumidores humanos.

A OMS afirma que as evidências sugerem que todas as partículas maiores de plástico, e a maioria das menores, simplesmente passam pelo corpo sem serem absorvidas.

O que poderia ser feito?

Um tratamento apropriado das águas residuais, incluindo a remoção de conteúdo fecal e produtos químicos deve, segundo a OMS, também remover mais de 90% dos microplásticos.

É por isso que as recomendações da OMS, na esteira deste relatório, não incluem verificações de rotina para microplásticos na água.

Em vez disso, a OMS quer que fornecedores e reguladores de água potável se concentrem em "riscos conhecidos".

Direito de imagem Anthony Devlin/PA Wire Image caption Alguns estudos sugerem que a água engarrafada contém mais microplásticos do que a água da torneira

"Dois bilhões de pessoas bebem água contaminada", disse Gordon. "E isso causa um milhão de mortes por ano. Esse tem de ser o foco."

No entanto, a OMS considera a poluição por plástico um problema urgente. Aconselha reduzir o uso de plásticos sempre que possível e melhorar os programas de reciclagem.

Quão limitada é a pesquisa?

A principal mensagem deste relatório inicial é realmente o quanto não sabemos sobre as consequências da poluição plástica.

Alguns estudos indicam que a água engarrafada contém mais microplásticos que a água da torneira, mas não está claro o motivo. Pode ser uma fonte de água contaminada, mas também podem ser causado pelos polímeros plásticos usados ​​para fazer as garrafas e tampas.

E embora as evidências disponíveis sugiram que os riscos à saúde associados à ingestão de microplásticos e os produtos químicos associados a eles sejam mínimos, os estudos até agora contêm lacunas de dados significativas, que precisam ser corrigidas em pesquisas futuras, de acordo com a coautora do relatório Jennifer de France.

"Precisamos saber o número de partículas que foram detectadas, o tamanho dessas partículas, as formas, bem como sua composição química", diz ela.

Portanto, este relatório sobre as consequências dos microplásticos para a saúde provavelmente será o primeiro de muitos. Isso porque os microplásticos estão presentes não apenas na água, mas também no ar e em nossos alimentos.

Nos próximos anos, a OMS deseja fazer um estudo analisando o que essa "exposição ambiental total" significa para nossa saúde também.

