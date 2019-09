Por que esta semana será decisiva para o futuro do Reino Unido e da União Europeia

Direito de imagem Getty Images Image caption Boris Johnson defende que o Reino Unido cumpra o prazo determinado para o Brexit, com ou sem acordo com a UE

Parte dos parlamentares britânicos vai correr contra o relógio nesta semana, considerada por muitos como a última chance de interferir nos rumos do Brexit - o processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

É que nesta semana acaba o recesso e os parlamentares voltam a Westminster, mas o premiê Boris Johnson suspendeu as atividades do Parlamento entre os dias 9 e 12 de setembro e termine no dia 14 de outubro, pouco antes do fim do prazo para o Reino Unido deixar a União Europeia, marcado para 31 de outubro.

O pedido, oficialmente chamado de "prorrogação", já foi aprovado pela rainha da Inglaterra, Elizabeth 2ª. A manobra de Johnson, na prática, reduziu o tempo hábil que os parlamentares terão para aprovar leis que impeçam o chamado "Brexit sem acordo" - que é a saída da UE sem nenhum arcabouço legal de como ficará a relação entre as duas partes em temas como imigração, comércio e trânsito de pessoas e bens.

A semana que vem, dessa forma, pode ser "a única oportunidade" para discutir o tema e impedir um "Brexit sem acordo", opinou à BBC o político David Gauke, ex-secretário de Justiça. A partir de 14 de outubro, disse ele, "será tarde demais para o Parlamento fazer algo efetivo".

"A questão é que não há um mandato para um Brexit sem acordo, não é o que o público quer, segundo pesquisas de opinião, e não é o que foi defendido em 2016 (durante a campanha para o plebiscito que resultou na aprovação do Brexit pelo povo britânico)", declarou Gauke.

Partidos da oposição britânica emitiram comunicado acusando Boris Johnson de suspender o Parlamento com "o único objetivo" de impedir que os parlamentares discutam uma alternativa ao Brexit sem acordo. Já Johnson defende que a suspensão evita ter que esperar o Brexit "para seguir adiante com nossos planos para o país avançar" e que mesmo com a "prorrogação" será possível debater o Brexit na Casa.

O parlamentar de oposição John McDonnell disse acreditar que o Legislativo será capaz de encontrar uma forma de impedir o Brexit sem acordo, mas que "ninguém deve subestimar" o quão difícil será a tarefa.

A União Europeia, por sua vez, acompanha atentamente os desdobramentos, que impactarão negócios e livre circulação de cidadãos com o Reino Unido, além de encorajar ou não a dissidência de outros países do bloco europeu.

A seguir, veja o que está em jogo:

Por que um Brexit sem acordo preocupa?

Um Brexit sem acordo faria com que o Reino Unido deixasse a UE, em 31 de outubro, sem nenhuma definição de como será esse processo de "divórcio".

Ou seja, do dia para a noite, os britânicos deixariam o mercado comum europeu e a união aduaneira, algo que causará insegurança e prejuízos econômicos, segundo muitos políticos e empresários. Há, por outro lado, quem diga que essas preocupações são exageradas.

A ex-premiê britânica Theresa May tentou, sem sucesso, fazer com que o Parlamento aprovasse sua proposta de acordo com a UE - motivo pelo qual ela acabou renunciando.

Boris Johnson, por sua vez, já entrou no cargo defendendo que o Brexit não seja mais adiado para além de 31 de outubro, mesmo que sem acordo com os europeus.

O que pode acontecer agora no Parlamento?

Apesar do pouco tempo de atividade parlamentar antes da suspensão, os legisladores ainda têm algumas opções para impedir um Brexit sem acordo: primeiro, podem tentar assumir o controle da agenda parlamentar para aprovar leis que eventualmente forcem Johnson a pedir uma extensão ao prazo final do Brexit.

Em geral, é o governo (atualmente conservador) que decide a agenda do Parlamento, mas os parlamentares da oposição podem tentar exigir um debate emergencial, que lhes deem mais margem de manobra.

Outra opção seria remover o atual governo por meio de uma moção de desconfiança. Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista (oposição), diz que essa possibilidade está na mesa, mas agregou que já na terça-feira os parlamentares opositores vão agir para aprovar leis que bloqueiem o Brexit sem acordo.

Direito de imagem Getty Images Image caption Defensores do Brexit sem acordo fazem manifestação em Londres; há grupos, porém, que veem a ausência de acordo como prejudicial aos negócios britânicos

O que acontece se a oposição tentar derrubar o atual governo?

Uma moção de desconfiança contra Boris Johnson poderia acontecer já em 4 de setembro (quarta-feira), dia seguinte do retorno do recesso parlamentar. Segundo Corbyn, um pedido pela moção poderá ocorrer "no momento apropriado que seja mais cedo possível".

Se a maioria dos parlamentares votar contra o governo, os passos seguintes previstos em lei são:

- O premiê terá 14 dias consecutivos para atestar que ainda consegue manter a confiança do Parlamento;

- Nesse período, se outro parlamentar provar que tem o apoio da maioria de seus colegas, espera-se que o premiê abdique do cargo;

- Se nenhum novo governo for formado dentro desses 14 dias, convoca-se uma nova eleição geral. O processo leva ao menos cinco semanas. Enquanto isso, formaria-se um governo temporário de unidade nacional, cujo objetivo seria pedir uma extensão de prazo para a UE e organizar eleições.

Vale destacar que tal iniciativa requereria uma enorme cooperação entre os partidos, algo que não é visto no Reino Unido desde a época da Segunda Guerra Mundial.

Direito de imagem Getty Images Image caption Parlamentares terão uma pequena janela de oportunidade para aprovar leis que impeçam um Brexit sem acordo

Há tempo suficiente para derrubar o governo?

Embora seja possível, em teoria, desencadear uma moção de desconfiança a partir de 4 de setembro, os parlamentares teriam, na prática, apenas três a quatro dias úteis (por causa da suspensão do Parlamento), e não 14, para formar um governo alternativo e provar que ele terá a maioria do apoio dentro da Câmara dos Comuns.

Não está claro o que aconteceria se Boris Johnson perdesse o voto de confiança dos colegas ao mesmo tempo em que o Parlamento estará em suspensão. O que se sabe, nessa hipótese, é que certamente aumentaria a pressão sobre o governo para adiar a suspensão parlamentar.

Há tempo suficiente para aprovar leis relacionadas ao Brexit?

A decisão de Johnson de suspender o Parlamento certamente dificultará a aprovação de leis: os parlamentares terão, em setembro, apenas cerca de cinco dias úteis para tal.

Para aprovar uma nova lei, um projeto tem de ser aprovado nas duas instâncias de Westminster - a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes.

Mas há precedentes: em abril, por exemplo, uma lei proposta pela oposição conseguiu ser aprovada em três dias.

Depois, em outubro, os parlamentares cerca de quase três semanas entre a volta da suspensão (14 de outubro) e o prazo final do Brexit (31 de outubro).

Mas há outro porém: todo novo início de ano parlamentar é precedido pelo Discurso da Rainha, que consiste na prática em uma lista de leis que espera-se que sejam debatidas pelo Parlamento. E esse debate, por si só, já consome até seis dias de trabalho na Câmara dos Comuns.

Direito de imagem Getty Images Image caption Johnson pode ser alvo de uma 'moção de desconfiança' que pode derrubar seu governo

O que mais pode acontecer?

Críticos levantam também a hipótese de desafiar na Justiça o pedido de Johnson - acatado pela rainha - de suspender o Parlamento.

Não é possível, sob a lei britânica, acionar judicialmente a rainha por sua decisão, mas sim questionar legalmente os argumentos que a levaram a tomar essa decisão - ou seja, pedir que a Justiça reavaliasse o pedido do governo pela prorrogação.

A Justiça pode ou não acolher esse argumento.

Já há uma disputa legal em curso nos tribunais escoceses, apoiada por um grupo de parlamentares e outros interessados em agilizar o processo.

Outra alternativa mais drástica seria cancelar o Brexit, abrindo um novo plebiscito de consulta à população britânica. No entanto, segundo analistas ouvidos pela BBC, não parece que haverá tempo o suficiente - e apoio suficiente de parlamentares - para fazer com que isso aconteça antes de o próprio Brexit se tornar realidade, em 31 de outubro.

*Com reportagem de Daniel Kraemer, da BBC Westminster

