Atirador deixa ao menos dois mortos e diversos feridos em ataque nos EUA

Um atirador deixou ao menos dois mortos após um ataque no Texas, de acordo com a polícia local. Segundo testemunhas, uma pessoa foi vista dirigindo pela cidade de Odessa e atirando contra pessoas de maneira aleatória.

Há informações de que uma van de um serviço de postagens dos EUA foi sequestrada durante o crime.

A polícia diz ainda que um suspeito foi baleado e morto e que não há incidentes com tiros ocorrendo no momento, mas outros suspeitos estão sendo investigados.

"Um sujeito (possivelmente dois) estão dirigindo em Odessa enquanto atiram em pessoas aleatórias", disse mais cedo a polícia de Odessa em um post no Facebook.

"Neste momento, existem várias vítimas de disparos. O suspeito acabou de sequestrar um caminhão do serviço de postagens dos EUA".

A polícia da cidade vizinha de Midland afirmou: "Acreditamos que há dois atiradores em dois veículos separados. Os dois veículos em questão são: um pequeno caminhão Toyota dourado/ branco e um furgão do serviço de postagens americano. Fique longe dessas áreas e mantenha-se dentro de casa. "

Posteriormente, eles postaram: "Foi confirmado que o atirador ativo foi morto a tiros no Cinergy em Odessa. Não há atirador ativo no momento. Todas as agências estão investigando relatos de possíveis suspeitos".

