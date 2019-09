Kkkkk, jajaja, 5555: as curiosas formas de digitar risadas em várias línguas

Direito de imagem Getty Images Image caption A economia de palavras faz com que risadas sejam encurtadas em mensagens de texto, um fenômeno presente em vários idiomas

Quase ninguém sabe, mas o riso em espanhol é separado por vírgulas: ja,ja,ja,ja.

Ao contrário do que normalmente é visto em bate-papos ou nas redes sociais hispânicas - jajajaja -, o uso de vírgula é uma recomendação feita pela Real Academia Espanhola (RAE) para onomatopeias como o riso.

Mas o fato de muitos no mundo hispânico usarem a expressão sem vírgulas mesmo mostra que a necessidade de escrever rapidamente e economizar tempo pesa mais em uma comunicação instantânea - como as feitas por celular e computador.

E certamente escrever um "ja", buscar a vírgula, escrever mais um "ja", procurar outra vírgula, e assim por diante, não se encaixa nessa tendência.

Direito de imagem Getty Images Image caption O mais comum entre os falantes de espanhol é expressas risada como "jajajaja"

Já no português, a expressão se traduz como uma sequência de letras "k", que acabam produzindo uma onomatopeia de risada: kkkkkk.

Uma maneira alternativa de rir no idioma é "rsrsrs", como uma abreviação da palavra risos.

Mas além do português e dos nossos vizinhos do espanhol, outras línguas têm formas peculiares de rir na internet. Conheça sete delas abaixo.

1. O "kkkkk"do coreano

O coreano não compartilha a origem do "kkkk" do português, mas coincidentemente o "k" também é usado para expressar risadas nesse idioma.

Isso ocorre porque uma de suas consoantes velares - aquelas que, em sua pronúncia, provocam o contato da parte de trás da língua com a parte de trás do céu da boca - tem um som muito semelhante ao riso, embora, neste caso, ele seja mais discreto do que a forte risada do português.

2. O "mdr" em francês

Em francês, o riso é escrito como "hahaha", mas também é comum encontrar um "mdr" como abreviação de mort de rire, ou seja, morrer de rir - de certa forma, parecido com o "lol", abreviação de laughing out loud (rindo bem alto), comum nos países de língua inglesa.

3. O "ahahah" em italiano

Em italiano, a diferença está na ordem das letras, que começam com um "a" precedendo o "h", para formar um "ahahah".

A Accademia della Crusca, mais prestigiosa instituição linguística da Itália, indica que a escrita é feita assim para diferenciar a expressão do verbo haber ("ter"), porque ha, em italiano, significa "tem". Também recomenda-se separar o riso com um espaço, desta forma: "ha ha ha".

Direito de imagem Getty Images Image caption A forma como a risada é expressa em tailandês pode significar o contrário em chinês

4. O "555555" em tailandês

Se em alguma ocasião você encontrar uma mensagem informal em tailandês - um idioma da família Tai-Kadai predominante no sudeste da Ásia - com vários números 5, não estranhe. Não é um recado cifrado.

Uma sequência deste número - 555555 - é como o riso é expresso por escrito, já que a pronúncia do numeral é quase idêntica ao "ja" em espanhol. E quanto mais cincos houver, mais graça o interlocutor deseja transmitir.

Por outro lado, o número 5 em chinês é pronunciado como "wu", que representa gemido ou choro. Portanto, na China, "55555" é o contrário do riso.

5. O "h" em árabe

O alfabeto árabe é o segundo mais usado no mundo depois do latino (também conhecido como alfabeto romano) e sua onomatopeia do riso vem da pronúncia de uma única letra, o "h", que, quando repetida, reproduz o som de uma risada.

6. O "www" em japonês

Outra maneira curiosa de expressar o riso é encontrada no japonês.

A palavra warai é usada na grafia do idioma e, dela, tira-se apenas a letra "w", que é repetida para indicar risos: wwwwww.

7. O "ha3" do malaio

Se abreviação é uma exigência ao rir por escrito, a fórmula usada em malaio parece ser uma das mais adequadas.

Nessa língua, o riso é escrito como a combinação "hahaha", no entanto, para evitar escrever "ha" três vezes, os falantes do idioma acharam uma solução prática: "ha3".

