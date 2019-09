Suprema Corte britânica declara 'ilegal e nula' suspensão de Parlamento por Boris Johnson; saiba o que deve acontecer agora

Direito de imagem Getty Images Image caption Johnson diz que a medida visa a limpar agenda legislativa e não ter que esperar o Brexit para fazer o país 'avançar'

A Suprema Corte do Reino Unido decidiu nesta terça, 24, que a decisão do governo Boris Johnson de suspender o Parlamento britânico foi ilegal. A medida do primeiro-ministro deixava pouca margem para que parlamentares debatessem o Brexit, como ficou conhecida a saída do Reino Unido da União Europeia.

Johnson havia suspendido o Parlamento durante 5 semanas no começo do mês, afirmando que a suspensão evitaria ter que esperar o Brexit "para seguir adiante com nossos planos para o país avançar".

Para a presidente da Corte, Lady Hale, "os efeitos nos fundamentos da nossa democracia foram extremos".

A decisão dos 11 juízes da Corte foi unânime. Consideraram que o Parlamento não foi prorrogado, ou seja, a decisão foi nula ou sem efeitos, e que cabe à Casa dos Comuns e à Câmara dos Lordes decidir o que fazer agora.

Para o tribunal, foi errado impedir que o Parlamento seguisse funcionando nos dias que antecedem o deadline para o Brexit, no dia 31 de outubro.

O governo britânico afirmou que estava "processando o veredito".

O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, disse que o Parlamento "deve se reunir sem demora", e que iria falar com os líderes de partidos "com urgência".

O líder trabalhista inglês Jeremy Corbyn reagiu pedindo a renúncia de Johnson.

"Eu convido Boris Johnson, em palavras históricas, a considerar sua posição e... tornar-se o primeiro-ministro com tempo de governo mais curto que já existiu", afirmou.

Ele também pediu eleições para "eleger um governo que respeite a democracia, respeite as leis e promova poder às pessoas, e não o usurpe da maneira como Boris Johnson fez".