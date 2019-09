Executiva abandona vício em refrigerante diet para criar empresa que vende mais de US$ 100 milhões

Direito de imagem Robert Meares Image caption Kara Goldin costumava beber 10 latas de refrigerante por dia

A série semanal The Boss da BBC, que apresenta perfis de líderes empresariais de todo o mundo, entrevistou Kara Goldin, fundadora da empresa americana de água com sabor Hint.

Kara Goldin conta que, involuntariamente, ela desenvolveu um vício que afetou sua saúde —bebia mais de 3 litros de refrigerante diet por dia.

Ela lembra de 2001, quando trabalhava no Vale do Silício: "Eu bebia refrigerante diet há anos, pensando que estava fazendo a coisa certa", diz ela.

"Eu estava ouvindo a indústria de bebidas dizer 'beba a versão diet e tudo vai ficar bem'."

Infelizmente, Kara diz que chegou à conclusão de que beber até 10 latas de líquido com cafeína e adoçado artificialmente todos os dias a fazia se sentir letárgica. Ela também atribuiu ao refrigerante seu ganho de peso e acne.

Foi assim que, depois de deixar seu alto cargo no grupo de tecnologia AOL para ficar em casa para cuidar de seus filhos, Kara decidiu mudar completamente seu estilo de vida. Parou de beber refrigerantes e passou a beber apenas água.

Ela diz que, em apenas duas semanas e meia, a acne melhorou, ela recuperou a energia e perdeu mais de 9 kg.

Esses resultados rápidos foram um choque. "Eu realmente comecei a prestar atenção", diz. "Sou uma pessoa inteligente, mas fui enganada pela palavra 'diet', pensando que era mais saudável e melhor para mim."

Essa experiência levou Kara a criar a Hint em 2005, uma empresa de refrigerantes que agora tem vendas anuais que somam mais de US$ 100 milhões. É especializada em água engarrafada aromatizada exclusivamente com frutas naturais. Os produtos não passam por adição de açúcar ou adoçante.

Usando sua poupança, Kara Goldin começou a empresa em sua cozinha em San Francisco, nos Estados Unidos. A bebida não nasceu apenas do desejo de melhorar a saúde dela —a monotonia também estimulou esse processo.

Depois que Kara passou a beber água pura, ela se cansou do sabor. Para tornar o líquido mais interessante, ela começou a adicionar frutas, como morangos, framboesas e romã, e manteve um jarro de água com pedaços de frutas em sua geladeira.

Ela teve a ideia de transformar isso em um negócio depois de procurar para comprar (e não encontrar) uma garrafa de água com sabor natural que não tivesse adoçante.

"Eu pensei 'caramba, por que ninguém está engarrafando este produto?'", diz ela.

"Eu pensei que se eu conseguisse fazer as pessoas gostarem de beber água novamente, em vez de tomar todas essas outras coisas que não têm apenas açúcar, mas adoçantes, poderíamos realmente melhorar a saúde delas."

Direito de imagem Getty Images Image caption O cantor John Legend é um investidor

O principal desafio de Kara Goldin era produzir em grande quantidade a água com sabor sem adicionar conservantes ou adoçantes. "Francamente, não tínhamos ideia, porque a indústria não tinha ideia de como desenvolver um produto sem usar conservantes".

Ela pesquisou como o suco de frutas é pasteurizado para prolongar a validade e desenvolveu uma técnica semelhante para suas águas, com a ajuda de seu marido Theo, um ex-advogado de patentes que hoje é diretor de operações da Hint.

"Fomos a primeira marca de água de frutas a usar um produto de pasteurização para criar nossas bebidas sem nenhum tipo de conservante", diz ela.

Embora Kara tivesse conseguido a solução para produzir sua bebida em escala, ela percebeu que não tinha nenhuma experiência em administrar uma empresa desse tipo. Então ela se aproximou de um dos gigantes mundiais do mercado de bebidas para ver se tinha interesse em comprar sua startup.

Ela marcou de conversar por telefone com um executivo sênior da multinacional em questão, mas como revelou à revista Forbes em 2015, a conversa não foi muito boa. Kara diz que o homem a chamou de "querida", e que esse sexismo lhe deu o impulso de continuar a administrar a Hint e fazer sucesso.

O desafio seguinte foi como entrar em um mercado dominado por empresas como Coca-Cola e Pepsi, que possuem suas próprias marcas de água e uma série de outros refrigerantes. "Não tínhamos ideia do poder das grandes empresas de refrigerantes", diz ela.

O primeiro passo de Kara foi convencer a filial local da rede de supermercados Whole Foods a estocar os produtos Hint. Ela deixou alguns produtos na loja poucas horas antes de dar à luz seu quarto filho. E eles se esgotaram da noite para o dia.

Direito de imagem Getty Images Image caption No início do negócio, Kara entregava pessoalmente seus produtos na sede do Google

Sua grande oportunidade, no entanto, veio graças às suas conexões no Vale do Silício. Quando ela iniciou a Hint, ainda considerava a possibilidade de retornar ao setor de tecnologia, então participou de uma entrevista de emprego no Google.

"Eu disse (na entrevista) que estava realmente interessada no emprego, mas que também tinha outro interesse."

Aí ela explicou seus planos para a Hint.

O executivo do Google que a entrevistou sugeriu que ela fornecesse água à empresa. Foi quando ela começou a entregar pessoalmente as garrafas Hint na sede do Google.

Depois que o Google começou a encher suas geladeiras com a Hint, outras empresas do Vale do Silício passaram a fazer a mesma coisa. Acredita-se que o Facebook adotou o hábito de comprar o produto da Hint depois que sua diretora de operações Sheryl Sandberg (que é considerada uma grande fã) se juntou à empresa.

"Ainda hoje somos a maior bebida do Vale do Silício", diz Kara, de 51 anos, que foi criada no Arizona.

Nos anos seguintes, a Hint expandiu-se para além do Vale do Silício. A empresa afirma que agora é a maior empresa de bebidas não alcoólicas de propriedade independente dos EUA. O negócio de São Francisco tem 200 funcionários e, entre seus investidores, está o músico John Legend.

Direito de imagem Getty Images Image caption Ao centro, Kara está acompanhada pelo marido, Theo, e a filha Emma

A bebida é vendida em 26 sabores, incluindo melancia, pêssego e amora, e existem versões com gás e com cafeína, além de versões para crianças. A empresa também foi além das bebidas e lançou uma variedade de filtros solares naturais e anunciou planos para uma linha de desodorantes. Kara diz que agora espera expandir para outros países, incluindo o Reino Unido.

Alex Beckett, diretor associado de alimentos e bebidas do grupo de pesquisa Mintel, diz que a água com sabor se tornou popular em todo o mundo porque "combina as associações puras e a saúde da água, com os sabores interessantes encontrados em bebidas açucaradas". Ele acrescenta: "Kara Goldin teve a visão e o desejo de reconhecer o potencial a longo prazo da água com sabor e funcional".

Juntamente com a Hint, Kara diz que está focada em aumentar a conscientização sobre questões de saúde, como aumento dos níveis de obesidade e diabetes tipo 2. "Estou tentando espalhar a informação de que, como sociedade, estamos com problemas", diz ela. "Eu realmente acredito que podemos ajudar os consumidores a recuperar sua saúde em todas as partes do mundo".

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!