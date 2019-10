As semelhanças e diferenças entre Meghan e a princesa Diana, comparadas por Harry

Direito de imagem Getty Images Image caption Meghan e Diana foram comparadas pelo príncipe Harry

O príncipe Harry comparou a cobertura da imprensa sobre sua esposa, Meghan Markle, com a maneira como sua mãe foi tratada pela mídia.

Para ele, a situação da Duquesa de Sussex é semelhante à perseguição que a princesa Diana enfrentou dos tabloides, antes de morrer em um acidente de carro, em 1997, fugindo de um paparazzi em Paris.

Harry classificou a cobertura da imprensa como "campanha implacável" contra Meghan e disse que a "história está se repetindo".

"Perdi minha mãe e agora vejo minha esposa sendo vítima das mesmas forças poderosas", disse.

A fala do príncipe do Reino Unido vem depois que o jornal The Mail on Sunday publicou uma carta de Meghan para seu pai, Thomas Markle, enviada logo após ela e o príncipe Harry se casarem, em 2018.

Harry e Meghan resolveram processar o tabloide britânico por ter publicado "ilegalmente" carta pessoal.

Um porta-voz do The Mail on Sunday informou que o jornal sustenta a reportagem publicada e defenderá o caso "vigorosamente".

Direito de imagem Getty Images Image caption A jornalista Katie Nicholl diz que a princesa Diana foi 'frequentemente seguida' por paparazzi

O escritório de advocacia Schillings, que representa o casal real, acusa o tabloide de conduzir uma "campanha de histórias falsas e depreciativas".

E entrou com a ação na Suprema Corte contra o tabloide e a Associated Newspapers, empresa controladora, por suposto uso indevido de informações privadas, violação de direitos autorais e descumprimento da Lei de Proteção de Dados de 2018.

Mas as afirmações de Harry são justas? O tratamento dado pela imprensa a Meghan se compara ao de Diana?

A pessoa mais famosa do mundo

"Diana se tornou um ícone da realeza diferente de qualquer outro. Ela era reconhecida e famosa mundialmente", diz Katie Nicholl, repórter especializada em família real britânica, ao programa Newsbeat, da Rádio 1 da BBC. Nicholl é autora de um livro sobre Meghan e Harry.

Mas, acrescenta Nicholl, a atenção que Diana recebeu nem sempre foi positiva. "Diana era criticada na imprensa. Ela era a pessoa mais famosa do mundo e os paparazzi eram uma presença constante na vida dos príncipes William e Harry (filhos de Diana e do príncipe Charles)."

Direito de imagem Getty Images Image caption 'Onde quer que ela fosse, havia enormes quantidades de jornalistas e fotógrafos cobrindo todos os seus movimentos', diz jornalista sobre Diana

James Brookes, jornalista especializado em família real, concorda. "Às vezes ela tinha uma relação muito boa com a imprensa, que ficava bastante do seu lado. Outras vezes ela reclamava sobre o fato da mídia ser invasiva. Era uma mistura dessas duas coisas", diz.

Nos últimos anos de vida, Diana deu entrevistas exclusivas para a órgãos de imprensa, o que levou alguns a dizer que ela estava se promovendo e chamando atenção para si.

Nicholl afirma que houve ocasiões em que "Diana cortejou e jogou com a mídia". "No final, era um jogo que se tornou excessivo para os dois lados", diz.

Meghan, por outro lado, fechou seu blog pessoal desde que ingressou na família real, e a maioria de suas entrevistas atualmente se baseia em seu trabalho de caridade.

A morte de Diana e os 'paparazzi'

James acredita que a opinião do príncipe Harry sobre a mídia remonta à morte de sua mãe, Diana. "Muitas perspectivas de Harry e William sobre a imprensa estão contaminadas (pela morte de Diana) porque, aos seus olhos, sua mãe era perseguida pelos paparazzi", diz o jornalista.

Diana morreu em um acidente de carro no túnel Pont de l'Alma, em Paris, em 31 de agosto de 1997. Harry tinha 12 anos na época.

O motorista — Henri Paul — tinha ingerido bebidas alcóolicas e o carro da princesa estava sendo seguido por paparazzi em motos no momento do acidente.

Direito de imagem Getty Images Image caption Harry diz que a maneira como Meghan é tratada pela imprensa tabloide é 'bullying'

Mais tarde, um inquérito apontou que a morte foi resultado de uma "grave negligência" do motorista e dos paparazzi.

Em um documentário da BBC de 2017, o príncipe Harry falou sobre a morte de sua mãe e o papel dos jornalistas. "Acho que uma das coisas mais difíceis de se entender é o fato de que as pessoas que a perseguiram no túnel eram as mesmas que depois tiraram fotos dela morrendo no banco de trás do carro."

Cobertura negativa

Apesar da declaração de Harry, Nicholl acredita que "Meghan não é seguida ou perseguida pelos paparazzi do jeito que Diana foi".

No entanto, a jornalista acha que o príncipe está claramente farto das histórias que criticam a mulher. "Ele está atacando os jornalistas porque acredita eles estão constantemente alimentando a narrativa negativa sobre sua esposa."

"Houve inúmeras histórias negativas sobre gastos da família real, incluindo o custo de reforma da casa de Harry e Meghan, que foi bancado pelo dinheiro dos contribuintes."

"Há também o custo das roupas de grife da Duquesa de Sussex, que chegam a centenas de milhares de libras."

"Houve várias histórias sobre o casamento. Houve rumores de que Meghan queria purificadores de ar na capela de St. George, onde ocorreu a cerimônia, e uma birra sobre uma tiara. Houve rumores de que Meghan e Kate estavam chateados com uma dama de honra".

Direito de imagem Getty Images Image caption A jornalista Katie Nicholl diz que 'Harry é muito protetor com Meghan'

'Ela está acostumada a ser destaque'

Algumas pessoas dizem que Meghan deveria esperar toda essa atenção da mídia porque, ao contrário de Diana, ela era uma celebridade antes de se casar com um príncipe. Isso é algo que a jornalista Katie Nicholl discorda.

"Acho que, embora ela tivesse um estilo de vida de celebridade antes, não acho que seja comparável a estar na família real", diz.

"Sim, ela tinha status de celebridade, mas não era atriz de primeira linha, como Angelina Jolie ou Nicole Kidman. Ela mesma disse isso, nunca experimentou esse nível de escrutínio público."

Nicholl acrescenta: "Acho que Meghan passou por tanto escrutínio quanto qualquer outro membro da família real. As pessoas têm memória curta, mas a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, também não teve vida fácil com os tabloides".

A dificuldade, diz a repórter, é que existe um claro interesse público pelo casal, mas também existe uma linha sobre o que é aceitável ou não.

"É trabalho da imprensa reportar sobre a família real, mas essa cobertura deve ser justa e imparcial."

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!